Morte Protti, Giani: Uomo di grande umanità e bomber di razza

Il Presidente della Regione Toscana si associa al dolore di Livorno e del mondo del calcio per la scomparsa dell’ex capitano del Livorno

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Per Livorno non è stato soltanto un grande calciatore. È stato un simbolo, un punto di riferimento, una persona capace di entrare nel cuore della gente con la sua umanità prima ancora che con i suoi gol. Alla famiglia, ai suoi amici, va il mio pensiero più affettuoso e sincero. Ciao, Igor.

Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha voluto con queste parole, diffuse sui social, rendere omaggio a Igor Protti, non appena appresa la notizia della scomparsa dell’ex capitano del Livorno avvenuta questa mattina e diffusa dalla famiglia attraverso il profilo Istagram dello stesso calciatore.

Protti, nato a Rimini il 24 settembre 1967, aveva reso pubblica la notizia della malattia lo scorso anno. Cittadino onorario di Bari e di Livorno, a lui le città di Livorno e Cecina avevano conferito, solo pochi mesi fa, le massime onorificenze: la Livornina d’Oro e l’Omino di Ferro.

Livorno e la Toscana, più in generale il mondo del calcio, piangono la scomparsa di un uomo dalle grandi doti umane oltre che di un calciatore capace di vincere la classifica dei marcatori in Serie A, B e C ed onorare, tra le altre, le maglie di Livorno, Messina, Bari, Lazio e Napoli.