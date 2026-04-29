Morte Professor Gensini, il cordoglio di Giani

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Cordoglio del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani per la scomparsa del Professor Gian Franco Gensini, deceduto all’età di 81 anni all’ospedale di Careggi, dove aveva trascorso gran parte della sua carriera medica.

Giani ricorda:

L’ho conosciuto molti anni fa, quando era all’inizio della sua luminosa carriera e ne ho apprezzato, da subito, le doti di equilibrio e pacatezza di cui ha sempre fatto tesoro nei lunghi anni in cui ha saputo rappresentare un faro per l’Azienda ospedaliero universitaria di Careggi ma, più in generale per tutta la sanità toscana.

Con lui perdiamo un punto di riferimento e un patrimonio davvero inestimabile.

Non si possono dimenticare la sua capacità di ascolto e la sua umanità, con cui sapeva accompagnare anche le decisioni più difficili.

Il Professor Gensini non era solo un grande clinico e organizzatore, ma una persona che metteva al centro la dignità del paziente e il valore delle persone che lavoravano accanto a lui.

Tutta la comunità toscana, non solo quella sanitaria, perde una guida discreta e autorevole.

Un commosso abbraccio ai suoi familiari e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino.