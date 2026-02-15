Morte Pino Colizzi, Manetti: ‘Toscana legata a suo talento’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Con Pino Colizzi se ne va una voce simbolo del nostro cinema, ma anche un interprete raffinato che ha intrecciato una parte significativa del suo percorso artistico con Firenze e la Toscana.

Così l’Assessore alla cultura esprime proprio cordoglio per la morte di Pino Colizzi noto attore e storico doppiatore.

Manetti ha aggiunto:

Il suo legame con Franco Zeffirelli rappresenta uno dei capitoli più intensi: dal ‘Gesù di Nazareth’ fino al film ‘Un tè con Mussolini’, girato tra Firenze e altre località toscane, di cui fu tra i protagonisti.

In quelle produzioni, profondamente radicate nella cultura e nell’estetica fiorentina, Colizzi contribuì con sensibilità e misura a raccontare una Toscana viva, colta, internazionale.

La regione che amava non è stata soltanto un set, ma un orizzonte culturale: teatro, tradizione, lingua e memoria storica hanno accompagnato il suo lavoro di attore e doppiatore indimenticabile anche nella versione italiana de Il campione, sempre di Zeffirelli.

Non a caso il nome di Pino Colizzi compare nei cataloghi della Mediateca Toscana, che custodisce e valorizza la memoria delle produzioni cinematografiche legate al territorio regionale: una testimonianza concreta del segno lasciato dal suo talento in questa terra.

Alla sua famiglia va il nostro più sincero cordoglio. La sua voce e la sua esperienza artistica resteranno patrimonio prezioso della cultura italiana e della Toscana che tanto ha amato.