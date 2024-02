Morte Paolucci, cordoglio di Hollberg e Galleria dell’Accademia Firenze

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Direttore della Galleria dell’Accademia di Firenze, Cecilie Hollberg e tutto lo staff del museo fiorentino partecipano al cordoglio per la scomparsa del professor Antonio Paolucci, tra i più conosciuti e stimati esperti d’arte italiani, guida per generazioni e generazioni di storici dell’arte.

Commenta Cecilie Hollberg:

È una grande perdita per il mondo della cultura. Come studioso non ha mai fatto mancare il suo sostegno alla Galleria dell’Accademia di Firenze.

Non posso non ricordare quando nell’ambito dell’iniziativa ‘Voci fiorentine’ nel 2018 narrò, come grande divulgatore quale era, il nostro museo.