Morte Giulio Boscagli: messaggio del Presidente Consiglio Lombardia

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Cordoglio e vicinanza ai familiari e alla comunità lecchese per la scomparsa di Giulio Boscagli, già Assessore e Consigliere regionale.

Ad esprimerli è il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani, che ricorda Boscagli come

figura di alto profilo istituzionale, sempre improntata a valorizzare l’ascolto e il dialogo in ambito politico e amministrativo, disponibile al confronto e contraddistinta da un profondo senso delle istituzioni che ha sempre servito con grande rispetto e responsabilità anche nei suoi anni di impegno in Regione Lombardia, nei diversi ruoli da lui ricoperti in Giunta e in Consiglio.