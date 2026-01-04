Morte Francesco Paolo Casavola, cordoglio del Consiglio Campania

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Francesco Paolo Casavola. Ci lascia uno dei più alti studiosi e interpreti del diritto che Napoli abbia conosciuto.

Oltre a essere stato Presidente emerito della Corte Costituzionale, si è distinto anche come Professore e Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II e come presidente del Comitato nazionale per la bioetica.

Al di là dei suoi incarichi professionali, è stato un fondamentale punto di riferimento nel mondo universitario e per tanti giovani giuristi.

Alla sua famiglia giungano le sentite condoglianze del Consiglio regionale della Campania.