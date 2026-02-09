Morte Diego Di Paolo, Rinaldi: Se ne va un uomo che amava la sua Rieti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La morte improvvisa di Diego Di Paolo ci ha lasciato tutti senza parole. Se ne va un uomo che amava profondamente la sua città e il reatino.

La sua era una visione illuminata. Diego Di Paolo, infatti, si è sempre contraddistinto per i progetti strategici concepiti e realizzati.

Voglio ricordare, fra i tanti, l’impegno e l’amore per il Meeting di Rieti e il Cammino di Francesco.

La sua dedizione costante nei settori della cultura e del turismo lo hanno portato a ricoprire il ruolo di assessore comunale di Rieti.

Rivolgo le più sentite condoglianze alla famiglia e alle tantissime persone che lo avevano conosciuto, che hanno apprezzato il suo lavoro e che gli volevano bene.