Morte di Riccardo Ferraro, il cordoglio della Regione Toscana

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Addio a Riccardo Ferraro, anima di tante vertenze giunte al tavolo di crisi della Regione, coordinato da Valerio Fabiani, consigliere speciale per le crisi aziendali di Eugenio Giani.

Fabiani dichiara:

Un grande sindacalista e una persona straordinaria, mi ha sempre colpito il suo rigore unito ad un incredibile capacità di ascolto. Riccardo è stato un grande negoziatore, che sapeva mediare senza mai venir meno ai suoi valori e al fine ultimo di difendere le lavoratrici e i lavoratori.

Alla SLC CGIL, alla CGIL tutta e alla sua famiglia giunga il cordoglio mio e della Regione Toscana, poiché anche questa istituzione deve molto a Riccardo.

Non solo per il supporto che non ha fatto mai mancare a tutta la squadra dell’Unità di crisi regionale ma anche per aver impreziosito con il suo impegno questa istituzione ogni qual volta che abbiamo lavorato insieme.