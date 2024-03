Morte di Claudia Fiaschi, Giani: ‘Ha lasciato un segno indelebile’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Così il Presidente della Regione Eugenio Giani esprime il cordoglio suo e della Giunta regionale per la prematura scomparsa di Claudia Fiaschi, Vicepresidente di Confcooperative Toscana.

Prosegue Giani:

La sua leadership nel Forum del Terzo settore e nella Confcooperative ha contribuito a dare voce e dignità a chi lotta per un mondo più giusto e inclusivo.

Una notizia drammatica una malattia terribile ce l’ha portata via in pochissimi giorni. Con la sua passione, energia e generosità, Claudia ha ispirato e guidato molti nel perseguire ideali di solidarietà e progresso sociale.

La Vicepresidente Stefania Saccardi ha detto:

Oggi il mondo della cooperazione e del Terzo settore perde una sua colonna assoluta, io perdo un’amica e un punto di riferimento tecnico di grande valore.

Con Claudia Fiaschi se ne va una donna appassionata e intelligente con la quale abbiamo condiviso molte battaglie.

Ho collaborato con lei su moltissime iniziative, ho partecipato alla presentazione del suo lavoro sul terzo settore.

Ci siamo confrontate a proposito della legge sulla cooperazione sociale e tante e tante volte ci siamo sentite per le questioni più diverse.

Quando veniva in piazza Duomo passava a salutarmi e per me era ogni volta era una gioia parlare con una donna così entusiasta e perspicace, preparata e attenta che lascia un grande vuoto.