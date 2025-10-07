Morte di Alfredo Ciampolini, cordoglio del Presidente Regione Toscana

Il Presidente ha ripercorso la storia politica dell’ex Sindaco di Certaldo (FI)

Con Alfredo Ciampolini se ne va un pezzo di storia politica e amministrativa della Toscana. La sua scomparsa ci addolora profondamente.

È l’espressione del cordoglio del Presidente della Regione, che ripercorre la storia politica dell’ex Sindaco di Certaldo.

Ciampolini ha dedicato la sua vita al servizio delle istituzioni e delle comunità locali, con impegno, competenza e passione civile. È stato Sindaco di Certaldo per dieci anni, dal 1975 al 1985, e in seguito Assessore provinciale fino al 1999.

Il Presidente della Regione ha sottolineato l’impegno di Ciampolini che negli ultimi quindici anni ha guidato con equilibrio e visione la Direzione generale dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese – Valdelsa, contribuendo in modo determinante alla crescita e al rafforzamento della cooperazione tra enti locali

Il Presidente della Regione rivolge alla famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che hanno condiviso con lui il percorso umano e professionale le più sentite condoglianze a nome suo personale e dell’intera Giunta regionale.