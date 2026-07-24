Morniroli su arresti per violazioni in strutture sociali nel Casertano

L’Assessore: ‘Sui più fragili non si lucra: chiederò un incontro urgente con l’Ambito’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

L’Assessore regionale alle politiche sociali Andrea Morniroli esprime forte e convinto sostegno alle forze dell’ordine e alla magistratura per l’operazione condotta tra San Cipriano d’Aversa e altri Comuni del territorio casertano, che ha portato ad arresti per maltrattamenti, violenza sessuale e gravissime carenze igienico-sanitarie ai danni di persone fragili.

Morniroli dichiara: