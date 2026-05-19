‘Morituri’ all’AR.MA Teatro

In scena a Roma dal 22 al 24 maggio

Riceviamo e pubblichiamo.

Dal 22 al 24 maggio 2026 andrà in scena presso l’AR.MA Teatro di Roma ‘Morituri’ di Francesco Bazzurri con Stefano Renzetti,

Paolo Ilario Pezzotti e Gabriele Forte. Produzione: Sipario7.

‘Morituri’ è un’opera teatrale intensa e fisica che prende avvio da un contesto storico – la rivolta di Spartaco del 73 a.C. – per trasformarsi in una riflessione contemporanea sulla libertà, sul potere e sulla disumanizzazione dell’individuo.

Tre gladiatori, rinchiusi in una cella sotto l’arena, attendono il combattimento. Ma ciò che si consuma non è solo la preparazione allo scontro: è un confronto radicale tra visioni del mondo opposte. Sopravvivere o ribellarsi. Accettare il proprio ruolo o distruggerlo. Restare uomini o diventare spettacolo.

La struttura dello spettacolo alterna momenti di tensione psicologica a sequenze fisiche e corali, in cui il corpo dell’attore diventa veicolo principale dell’azione.

Visioni, incubi, memorie e presenze si intrecciano, dando vita a un flusso scenico che rompe la linearità narrativa e trascina lo spettatore dentro una dimensione quasi rituale.

Il finale, potente e spiazzante, ribalta le aspettative: la fuga non è l’unica forma di libertà possibile. La scelta di restare può diventare atto rivoluzionario.

Lo spettacolo si inserisce pienamente nel percorso del Teatro d’Incursione, linguaggio sviluppato da Sipario7, che rifiuta la distanza tra scena e spettatore per trasformare la performance in un atto fisico, diretto, senza protezioni.

Qui il teatro non è rappresentazione ma collisione: lo spettatore è coinvolto, chiamato a prendere posizione, reso parte integrante dell’evento scenico.

Come dichiarato nel manifesto poetico della compagnia, il Teatro d’Incursione nasce per restituire al teatro la sua natura “pericolosa”, trasformandolo in un’azione che colpisce e lascia un segno, rifiutando ogni forma di intrattenimento passivo.

In questo solco si collocano anche Bar-Abba e Bande Nere, spettacoli già andati in scena con successo, che condividono lo stesso impianto fisico, politico e immersivo, costruiti come atti scenici di impatto immediato e senza mediazioni.

Date e orari:

venerdì 22 maggio ore 21:00

sabato 23 maggio ore 21:00

domenica 24 maggio ore 18:00

Luogo:

AR.MA Teatro

Via Ruggero di Lauria 22, Roma – Metro Cipro

Info e prenotazioni:

339 6459653