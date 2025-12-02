Moody’s migliora il rating della Regione Lazio

Rocca e Righini: ‘Il Lazio torna credibile e rafforza la sua reputazione internazionale’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Moody’s ha annunciato un nuovo miglioramento del rating della Regione Lazio, che passa da Baa3 a Baa2 con outlook stabile.

È il secondo upgrade in pochi mesi e conferma la solidità del percorso intrapreso dall’Amministrazione regionale, sostenuto da una gestione più efficace del bilancio, della sanità e del debito.

L’agenzia riconosce un andamento operativo solido, entrate stabili, una struttura del debito più snella e un’elevata probabilità di supporto statale in caso di necessità. Il nuovo giudizio accresce la reputazione del Lazio e ne rafforza la posizione come istituzione affidabile nel panorama nazionale e internazionale.

Il Presidente Francesco Rocca dichiara:

Questo upgrade conferma in modo chiaro gli effetti del lavoro avviato fin dall’inizio della legislatura. Abbiamo fatto scelte nette, puntato sulla responsabilità e riportato ordine in settori che per anni hanno pesato sui conti regionali. Il riconoscimento di Moody’s non riguarda solo la dimensione finanziaria, ma parla anche del Lazio come istituzione che oggi si presenta con maggiore credibilità sul piano internazionale. È un risultato che rafforza la fiducia degli investitori e dimostra che la nostra Regione sta tornando un punto di riferimento affidabile.

L’Assessore al Bilancio, Giancarlo Righini, afferma: