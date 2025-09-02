Monza, al via il weekend del Gran Premio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

La Formula 1 senza Monza non esiste. Il Gran Premio d’Italia significa portare a Monza e in Lombardia tantissimi appassionati, da ogni regione d’Italia e dall’estero, posti di lavoro e investimenti; è un patrimonio che appartiene a tutti noi e l’Autodromo, uno dei circuiti più antichi e famosi del circus, è un luogo che racconta una parte importante della storia e dell’identità della Brianza.

Per questo dobbiamo continuare a garantire idee, progetti, partnership e risorse economiche per dare un futuro al GP di Monza, anche oltre il 2031.