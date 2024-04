‘Monumento Privato’ all’Hub/Art

L’opera di Roberta Busato e l’installazione performativa di Hannes Egger in mostra a Milano dal 10 al 20 aprile

Hub/Art di Milano ospita dal 10 al 20 aprile 2024 la mostra ‘Monumento Privato’, organizzata dall’associazione culturale Isorropia Homegallery.

Il progetto espositivo, all’interno del palinsesto della Milano Art Week e a cura di Guido Musante, con Cecilia Cefis Zuliani riunisce opere di Roberta Busato e l’installazione performativa di Hannes Egger.

‘Monumento Privato’ è il progetto di un monumento alla transizione.

Si compone di tre parti: ‘2019/20’, ‘2020/21’ e ‘2021/22’, che corrispondono ai periodi di transizione fra tre anni solari durante i quali la privazione totale o parziale di spazio pubblico è stata la misura al centro delle preoccupazioni mondiali.

Il monumento ha una funzione, ma non ha un uso all’interno della città.

Quando ci troviamo di fronte a un monumento ne riconosciamo la funzione evocativa, cioè il motivo per cui è stato realizzato.

Ma all’interno della città non è altro che uno spazio che è stato sottratto, cioè privato all’utilizzo. Il progetto di ‘Monumento Privato’ vuole indagare questo e mettere in evidenza che cosa è un monumento rispetto alla città.

Il lavoro di sottrazione della materia vuole indagare lo spazio che viene sottratto alla città per diventare monumentale.

I monumenti per loro stessa definizione sono eterni, ma in realtà perdono di valore e non sono eterni. Un monumento ha valore per la società che lo crea in senso commemorativo, ma nel passare del tempo se ne perde il significato intrinseco, per dare spazio a una nuova narrazione.

Il lavoro sulla materia vuole indagare il monumento anticipando, o meglio accorciando, questo tempo. Il suo corpo pian piano si dilaverà, anticipando il processo di reintroduzione dello spazio del monumento alla città stessa.

Informazioni mostra

‘Monumento Privato’

10 – 20 aprile 2024

Opening: martedì 9 aprile 2024, ore 18:00 – 21:00, solo su invito

Sede: HUB/ART, Via Privata Passo Pordoi 7/3 Milano

Contatti: info@isorropiahomegallery.org

Orari: dal lunedì al venerdì ore 9:00 – 18:00, sabato su appuntamento.

Ingresso gratuito previa registrazione