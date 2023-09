‘Monteruscello Fest’, presentata la seconda edizione

Riceviamo e pubblichiamo.

Prevenzione e sostegno alla ricerca, con queste parole chiave è stato presentato alla città il ‘Monteruscello Fest 2023’.

Da un lato l’agricoltura sana. Dall’altro l’azione benefica in favore del programma di Telethon per le malattie senza diagnosi attuato dal TIGEM.

In mezzo, la rinascita e la valorizzazione di un quartiere che sta trovando nuova vita proprio guardando al suo passato, alla sua vocazione naturale: quella agricola.

Monteruscello è parte di Pozzuoli. Questo evento rappresenta perciò un progetto importante per la città ma lo è anche per la ricerca.

Così il Sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni ha aperto la presentazione della seconda edizione del ‘Monteruscello Fest’, che si svolgerà l’11 e 12 settembre sera grazie all’impegno di quattro imprenditori del territorio: Daniele e Simone Testa, giovani attivi nel settore ristorazione con il loro Punto Nave ma anche nel mondo dell’ostricoltura avendo dato vita alla prima associazione italiana ostricari, l’AIOST e i fratelli Giovanni e Vincenzo Tammaro da sempre dediti alla valorizzazione delle cultivar autoctone dell’area flegrea e all’agricoltura.

Hanno dichiarato i quattro:

Siamo uniti per far crescere l’economia della zona e anche generare un riscatto sociale di questa terra dando all’agricoltura pari dignità rispetto alle attività che riguardano la parte turistica e costiera.

Ci unisce l’amore per la nostra terra, la voglia di rendere Monteruscello parte integrante della vita puteolana e non un quartiere ai margini della città.

E il primo risultato, illustrato alla città nel corso del dibattito moderato dalla giornalista Brunella Cimadomo, è stato quello del recupero di 10 ettari di terreno in cui sono nati vigneti, uliveti, piantagioni di pomodoro cannellino Flegreo.

Un’operazione resa possibile dal ‘Monteruscello Fest’ che è servito anche a fare conoscere i prodotti di questa terra agli chef stellati, agli operatori del food, ai pizzaioli.

È stato il giornalista Luciano Pignataro, testimonial per passione dell’evento a ricordare, esprimendo pieno apprezzamento per l’iniziativa, che

l’interesse per pomodori come il San Marzano e quello del piennolo è rinato proprio grazie a chef stellati e pizzaioli che hanno acquistato in maniera diretta dagli agricoltori.