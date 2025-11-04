Montecarlo (LU), inaugurato campo sportivo realizzato con fondi Regione

Presenti il Presidente Giani, il Sindaco Bassini e il Ministro Abodi

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Inaugurato il campo sportivo comunale ‘Althen des Paluds’ di Montecarlo di Lucca, impianto – dedicato alla cittadina francese con cui il borgo è gemellato – che comprende un campo da calcio principale ed uno sussidiario, una piccola palestra, un bar, una tribuna scoperta e quattro spogliatoi.

All’evento ha partecipato il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha espresso la propria soddisfazione per la realizzazione di un’opera che andrà a beneficio di tanti ragazzi e della comunità.

Il Presidente ha sottolineato:

Un impianto sportivo è un cuore pulsante per la comunità, un luogo aperto alle emozioni, alla sana competizione, al confronto e alla crescita. Attorno al mondo dello sport gravitano giovani, famiglie, società sportive, tifosi. Si imparano valori importanti e stili di vita sani. Sono orgoglioso del fatto che la Regione Toscana abbia contribuito alla realizzazione di questo bel progetto.

Presente al taglio del nastro, oltre a Sindaco di Montecarlo, Marzia Bassini, anche il Ministro allo sport, Andrea Abodi.