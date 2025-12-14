Monte di Procida (NA) ospita ‘Melodie Romantiche’

Appuntamento il 14 dicembre 2025 nella Chiesa di San Giuseppe

La cittadina flegrea di Monte di Procida – in provincia di Napoli – si prepara ad accogliere un evento di profonda suggestione musicale: ‘Melodie Romantiche’ è il titolo del concerto organizzato dal Collegium Philarmonicum e promosso dal Comune di Monte di Procida in collaborazione con la Città Metropolitana di Napoli, nell’ambito del cartellone degli eventi metropolitani 2025/2026.

L’appuntamento è fissato per domenica 14 dicembre 2025 alle ore 19:00, nella preziosa cornice della Chiesa di San Giuseppe, luogo che – con la sua intima atmosfera – si trasformerà in scenario perfetto per un viaggio emozionale attraverso il repertorio romantico.

Protagonisti della serata saranno tre interpreti di assoluto rilievo: Erin Wakeman, soprano dalla vocalità luminosa e avvolgente, capace di restituire con intensità e grazia le sfumature più delicate del repertorio ottocentesco; Mariano Lucci, clarinettista del Teatro San Carlo di Napoli, il cui timbro caldo e cantabile dialogherà con le linee vocali e pianistiche in un intreccio di eleganza, e Rita Della Ragione, pianista sensibile e appassionata, custode del tessuto armonico e propulsivo che sostiene l’intero programma.

Il concerto proporrà pagine selezionate di Schubert, Meyerbeer, Donizetti, Lachner e altri grandi autori del Romanticismo europeo. Brani intrisi di malinconia e passione, capaci di trasportare il pubblico in un’atmosfera sospesa, dove la musica diventa confessione, respiro, poesia.

‘Melodie Romantiche’ non sarà soltanto un evento musicale, ma un invito a fermarsi, ad ascoltare, a lasciarsi attraversare dalla bellezza pura delle note. Una serata pensata per chi ama l’arte e desidera vivere un’esperienza culturale intensa, avvolgente e profondamente umana.

Un’occasione preziosa per riscoprire il fascino del repertorio romantico in una cornice unica, accompagnati da interpreti di grande sensibilità e talento.

Monte di Procida si prepara così a regalare un nuovo momento di cultura ed emozione, in attesa delle tante iniziative che illumineranno la stagione metropolitana 2025/2026.

L’ingresso è aperto al pubblico, fino a esaurimento posti.