‘Mont’Alfonso sotto le stelle’: presentata la VI edizione

Appuntamento nel cuore della Garfagnana dal 17 luglio al 23 agosto

Musica, teatro ed eventi tra antiche fortezze e scorci sulle Alpi Apuane e l’Appennino Tosco-Emiliano per ‘Mont’Alfonso sotto le stelle’, il festival che dal 17 luglio al 23 agosto 2025 porterà nel cuore della Garfagnana artisti del calibro di Stefano Bollani, Fiorella Mannoia, Stefano Massini, Angelo Branduardi, The Kolors, Maurizio Lastrico, Filippo Graziani, Abbadream, Ensemble Symphony Orchestra, Cesare Picco, Canto Libero, Andrea Satta e Francesco Repice.

Alla sua sesta edizione, ‘Mont’Alfonso sotto le stelle’ si conferma tra le gemme dell’estate toscana, incastonato in un paesaggio che incanta gli amanti dei sentieri, delle vette silenziose e della natura incontaminata.

Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, in occasione della presentazione alla stampa ha detto:

Siamo felici di salutare la sesta edizione di ‘Mont’Alfonso sotto le stelle’ un festival che rappresenta una delle espressioni più autentiche e affascinanti della nostra estate toscana. In uno scenario naturale così suggestivo e selvaggio come quello di Mont’Alfonso, incastonato tra le antiche fortezze e gli scorci secolari delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco-Emiliano, questa iniziativa unisce cultura, arte e natura in un connubio straordinario. La musica, il teatro e gli eventi che animano questo festival non solo valorizzano il patrimonio artistico e storico della Garfagnana, ma celebrano anche la nostra vocazione a promuovere luoghi unici, dove la bellezza incontaminata diventa palcoscenico naturale per grandi protagonisti. Portare nel cuore di queste montagne nomi prestigiosi come Stefano Bollani, Fiorella Mannoia, Stefano Massini e tanti altri è un segno tangibile di quanto la Toscana sappia coniugare tradizione e innovazione, spettacolo e paesaggio ‘Mont’Alfonso sotto le stelle’ è dunque molto più di un evento: è un’esperienza immersiva che richiama pubblico da tutta Italia, rafforzando Castelnuovo di Garfagnana come uno dei luoghi simbolo della nostra offerta culturale diffusa, capace di incantare grazie alla forza della natura e alla magia dell’arte.

‘Mont’Alfonso sotto le stelle 2025’ aprirà le porte del suo ‘salotto’, in piazza Luigi Carli a Castelnuovo di Garfagnana per una serie di eventi anteprima a ingresso libero.

Si comincia giovedì 17 luglio con ‘Transumanza Gotica’, viaggio – spettacolo di Andrea Satta, già voce dei Têtes de Bois, attraverso scenari della Resistenza partigiana. Tra gli ospiti dei giorni seguenti, Stefano Massini e Dacia Maraini.

Da venerdì primo agosto tutti gli spettacoli si svolgeranno nella cinquecentesca Fortezza di Mont’Alfonso, a Castelnuovo di Garfagnana: primo appuntamento nel segno degli Abba.

Un concentrato di rime dantesche, ironia e divertimento. Maurizio Lastrico, ovviamente.

L’attore e stand up comedian sarà in scena sabato 2 agosto con il nuovo, esilarante, spettacolo ‘Sul lastrico’, in cui ci parlerà della sua vita e della sua carriera, giocando con i versi del Sommo Poeta e interagendo con il pubblico.

Erede del patrimonio musicale dell’indimenticabile Faber, Cristiano De André porterà mercoledì 6 agosto ‘De André Canta De André Best Of Tour’. Sabato 9 agosto, sarà la volta di Stefano Bollani e del suo ‘Piano Solo Tour’.

Lunedì 11 agosto imperdibile l’appuntamento con Fiorella Mannoia, affiancata dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta dal Maestro Rocco De Bernardis.

Immancabile il concerto all’alba di Ferragosto, che venerdì 15 agosto, ancora alla Fortezza di Mont’Alfonso, ore 4:45, vedrà protagonista il pianista e compositore Cesare Picco con ‘The Köln Concert Variations’.

Domenica 17 agosto approderà ‘Canto Libero’, concerto – spettacolo nel segno dell’indimenticato Lucio Battisti. Dopo l’exploit al Festival di Sanremo con il brano ‘Tu con chi fai l’amore’, i The Kolors sono pronti a portare la loro energia sui palchi dello Stivale.

Martedì 19 agosto saranno a ‘Mont’Alfonso sotto le stelle’ con un live. In occasione degli 800 anni del ‘Cantico delle Creature’, Angelo Branduardi sarà in concerto giovedì 21 agosto.

‘Boléro’ di Maurice Ravel e ‘Carmina Burana’ di Carl Orff. Due classici della musica di tutti i tempi che risuoneranno sabato 23 agosto per l’ultimo appuntamento di ‘Mont’Alfonso sotto le stelle’. Sul palco salirà l’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno, impreziosita da un coro a quattro voci di 36 cantanti.

‘Mont’Alfonso sotto le stelle’ nasce dalla sinergia tra Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comuni di Castelnuovo di Garfagnana e San Romano in Garfagnana, Unione dei Comuni della Garfagnana, Parco regionale delle Alpi Apuane, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Studium 1984-Fortezza Verrucole Archeopark, PRG, Leg e Amandla Productions con il patrocinio della Provincia di Lucca, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Con il supporto delle associazioni del Gruppo Volontario Comunale di Protezione Civile dei Comuni di Castelnuovo di Garfagnana, del Gruppo Volontari Fortezza delle Verrucole, della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana e degli Autieri d’Italia – Sezione Garfagnana, a cui è affidato anche il punto ristoro della Fortezza di Mont’Alfonso.

Il Festival, anche nell’edizione 2025, è realizzato grazie al contributo imprescindibile di molti sponsor legati al territorio e non solo.

