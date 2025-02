Montagna Produttiva: convegno a Vallo della Lucania (SA)

L’evento Quali prospettive per progetti sulla multifunzionalità dei boschi’ è in programma il 22 febbraio presso il Centro per la Biodiversità Tenuta Montisani

Riceviamo e pubblichiamo.

‘Quali prospettive per progetti sulla multifunzionalità dei boschi’ è il titolo del convegno promosso sabato prossimo, 22 febbraio, nell’ambito del progetto Montagna Produttiva che vede per la prima volta 6 Comuni della provincia salernitana – Gioi, Moio della Civitella, Orria, Perito, Salento, Stio – con l’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni riuniti per gestire insieme un bene pubblico che li collega indissolubilmente: la Montagna Serra.

Sarà un confronto a tutto campo sulla nuova prospettiva con cui gli Amministratori guardano alla comune area montana, puntando a (ri)scoprirla e intervenire sul medio e lungo termine, da un lato sostenendo quanti usufruiscono degli ‘usi civici’ e dall’’altro per proporre un’innovazione del sistema di gestione del bosco per manutenerlo e renderlo sicuro e più produttivo.

In tal modo si intende costruire un realistico contrasto sia al deperimento del patrimonio ambientale che allo spopolamento.

Idee a confronto

Diversi e autorevoli gli interventi previsti nel corso dell’appuntamento in programma al Centro per la Biodiversità Tenuta Montisani a Vallo della Lucani, frazione Pattano, che metterà a confronto anche le esperienze di diversi territori in cui Enti hanno costituito una specifica ATS, Associazione Temporanea di Scopo, per la gestione condivisa di una comune area rurale.

Introducono i lavori i saluti, ore 10:00, del Presidente ATS Montagna produttiva Romano Gregorio, del Presidente ATS Antece e Dintorni Giuseppe Parente, del Coordinatore ATS Fibris Gianluca Tommasino, del Presidente ATS Nemora Giuseppe Coglianese, della dott.ssa forestale del Consorzio Sugherete del Golfo Elisa Altomonte.

Nella Prima Sessione, ore 12:00 – 13:30, interverranno gli esperti Roberta Cataldo, ATS Montagna produttiva, Angela Pontrandolfo, ATS Antece e Dintorni, Rosanna Salati, ATS Montagna Produttiva, Laura Prota, ATS Fibris.

Nella Seconda Sessione, ore 15:00 – 16:30, Nicola Tommasini dell’ATS Antece e Dintorni, Luigi Iavarone Vice Presidente AFI Associazione Forestale Italiana, Maurizio Camillo Presidente Ordine Agronomi e Forestali di Salerno.

Le conclusioni saranno affidate al Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Giuseppe Coccorullo e all’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo. Modera l’esperto di marketing territoriale Maria Teresa Scarpa.

Il progetto Montagna Produttiva

Montagna Produttiva è realizzato con il contributo del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste nell’ambito del progetto PSC Agricoltura 2014/2020 ex Sottopiano, 3 – POA 2014/2020, Decreto di concessione N. 069907 del 14.02.2022.

La scoperta della multifunzionalità della foresta e l’uso sostenibile delle risorse rinnovabili nelle aree rurali è il filo conduttore del progetto che vede gli Enti partecipanti accomunati, oltre alla prossimità geografica, anche da una forte coesione legata ad un comune passato: infatti ‘Montagna Serra’ è il luogo che storicamente rientrava nell’Antico Stato di Gioi, costituitosi nel 1515, in cui rientravano oltre all’omonimo paese anche gli attuali comuni di Moio, Orria, Perito e Salento.

A questi si aggiunge Stio che completa il cerchio su un’area che coinvolge questi 6 Comuni nel cuore del PNCVDA. Gli Enti hanno costituito una specifica ATS, Associazione Temporanea di Scopo, per la gestione condivisa delle azioni riguardanti Montagna Serra e hanno dato il via ad un’importante ricerca sul campo dal punto di vista archeologico, faunistico, ambientale a agronomico volta a fare una fotografia attuale della Montagna e una precisa georeferenziazione del bosco utile a un monitoraggio dello stato del patrimonio boschivo e a programmare interventi mirati per la valorizzazione delle vocazioni produttive, in particolare i castagneti, ambientali e sociali locali e/o il recupero di attività produttive tradizionali legate all’utilizzo sostenibile del bosco.

Il progetto rappresenta la realizzazione di un lungo percorso avviato nel 1996 dai Comuni partner e che aveva come oggetto ‘la valorizzazione e programmazione turistica culturale e produttiva del territorio’.

Montagna Serra è il luogo d’incontro di tali speranze per una seria e concreta valorizzazione del patrimonio agro-silvo-pastorale condiviso dalle Amministrazioni locali.

Per maggiori informazioni

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61573100882401&locale=it_IT

https://www.instagram.com/montagna_produttiva/