Montagna lombarda, al via gruppo di lavoro su pascoli e alpeggi

Zamperini: ‘Il diritto a restare deve diventare una possibilità reale per chi vive e lavora in montagna‘

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Si è insediato ufficialmente in Consiglio regionale il gruppo di lavoro ‘Salvaguardia di pascoli, malghe e alpeggi: sostegno all’agricoltura e all’allevamento di montagna’, promosso congiuntamente dalla Commissione ‘Agricoltura, Montagna e Foreste’ e dalla Commissione speciale ‘Valorizzazione e tutele dei territori montani e di confine; rapporti tra Lombardia e Confederazione Svizzera’.

Il gruppo di lavoro, coordinato dal Presidente della Commissione speciale Territori montani Giacomo Zamperini, vede la partecipazione dei Consiglieri Regionali Michele Schiavi, Carlo Bravo, Alberto Mazzoleni, Marisa Cesana, Giovanni Malanchini, Paola Pollini, Jacopo Scandella e Silvana Snider, insieme alle Direzioni Generali regionali competenti e agli enti coinvolti sui temi della montagna e dell’agricoltura.

L’obiettivo è quello di costruire proposte concrete a sostegno della montagna lombarda, degli alpeggi e delle attività agricole e zootecniche di quota.

Il tavolo affronterà in particolare i temi della valorizzazione degli alpeggi, del sostegno alle produzioni casearie di montagna, della sicurezza alimentare, delle infrastrutture, della gestione dei grandi carnivori, della competitività delle imprese montane e del futuro delle aree interne lombarde.

Giacomo Zamperini sottolinea:

Il nostro obiettivo è trovare un equilibrio tra tutela della salute pubblica, sostegno alle aziende agricole e difesa delle produzioni identitarie della montagna lombarda. Non possiamo permettere che la burocrazia, l’assenza di servizi o la mancanza di investimenti mettano in crisi un patrimonio economico, culturale e ambientale che appartiene a tutti i lombardi.

Nel corso dei lavori verranno coinvolti consorzi, operatori del settore, ATS, associazioni agricole, enti locali e stakeholder del territorio, con l’obiettivo di arrivare alla definizione di una proposta di Risoluzione regionale o di una specifica proposta normativa dedicata all’agricoltura di montagna.

Zamperini conclude: