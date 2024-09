In scena a Roma dal 12 al 19 settembre

‘Monolocale Carini’ torna al Teatro Vascello! Dopo il successo ottenuto nell’edizione 2023, ritorna la rassegna di Stand-up Comedy nello storico teatro romano dal 12 al 19 settembre, ore 21:00.

Anche quest’anno Monolocale Produzioni di Daniele Coscarella, Emanuela Panatta e Dario Tacconelli, organizzerà l’evento di apertura della stagione nel foyer del teatro Vascello che si animerà delle performance teatrali degli inquilini di ‘Monolocale’ più agguerriti che mai dal ritorno delle vacanze.

Una Jam Session Teatrale ‘fatta in casa’ dove l’aria che si respira è quella del conflitto tragicomico quotidiano tra storie, canzoni, monologhi, improvvisazioni, momenti di riflessione ma anche di tanta ironia.

Il divano in salotto è pronto, tutto inizia da un incontro tra il padrone di casa ed uno strano collaboratore domestico, si scatenano le prime discussioni. Il pubblico protagonista, è un felice alleato nei racconti degli ‘inquilini’ che si susseguiranno nell’arco della serata.

È settembre, l’estate sta finendo ed è ora di fare il punto della situazione…

Prepariamoci a 7 giorni di spettacolo, un cast diverso ogni sera, 25 artisti che si alterneranno sul divano del Monolocale per un totale di 630 minuti di parole e ben 5.000 fiati tra una frase e l’altra ma poi come sempre, tutto inesorabilmente, malinconicamente, finirà alle ore 23!

È proprio vero quando si dice: “È tutto fiato sprecato”. E invece No! La novità di questa edizione 2024 sarà il podcast #casaliberatutti, le serate verranno registrate per restituire in futuro il meglio di Monolocale Carini, ma non finisce qui.

Ogni sera al suonare del ‘Gong’ seguito dal classico ‘Tana per…’, un volontario tra il pubblico, potrà coraggiosamente raggiungere il divano di casa e raccontare la sua storia, nata o iniziata tra le mura domestiche.

Sono le storie più belle quelle che ci ricordano di quando eravamo bambini ma anche quelle che ci hanno cambiato la vita, perderle o ignorale, sarebbe un peccato. Il progetto prenderà forma in questa edizione per poi avere un seguito durante la stagione.

Tante le novità e le sorprese per questo nuovo incontro teatrale tra attori e spettatori che offrirà non solo serate di stand up comedian ma anche spunti di riflessione, tra gioie e dolori, permettendo a tutti di trascorrere una serata casalinga e spensierata tra nuovi amici.

In scena gli attori: Daniele Coscarella, Dario Tacconelli, Emanuela Panatta, Daniele Parisi, Giulia Fiume, Enoch Marrella, Alessandra Fallucchi, Malvina Ruggiano, Massimiliano Aceti, Giuseppe Ragone, Filippo Macchiusi, Cristina Chinaglia, Giorgio Sales, Alessandro Cecchini, Eva Milella, Matteo Cirillo, Lorenzo Marangoni, Niccolò Felici, Caterina Lucente, Francesco Romano, Giulia Cavallo, Marcello La Bella, Shara Guandalini, Emanuele Macone, Fabio Giusti.

Dopo i successi delle rassegne ‘Ndo vai pè tetti?, Corto Circuito Teatrale, Lost in Shakespeare e BusT, ci prepariamo a vivere un’altra settimana di passione.

Biglietti: € 15,00 compresa una consumazione oppure acquista online https://www.vivaticket.com/it/ticket/monolocale-carini/244428

Info:

06 5881021 – 06 5898031

promozioneteatrovascello@gmail.com – promozione@teatrovascello.it

Teatro Vascello

Via Giacinto Carini, 78

Monteverde Roma

Come raggiungerci

Con mezzi privati:

Parcheggio per automobili lungo via delle Mura Gianicolensi, a circa 100 metri dal Teatro. Parcheggi a pagamento vicini al Teatro Vascello: via Giacinto Carini, 43, Roma; via Maurizio Quadrio, 22, 00152 Roma, via R. Giovagnoli, 20,00152 Roma

Con mezzi pubblici:

autobus 75 ferma davanti al teatro Vascello che si può prendere da stazione Termini, Colosseo, Piramide, oppure: 44, 710, 870, 871.

Treno Metropolitano: da Ostiense fermata Stazione Quattro Venti a due passi dal Teatro Vascello. Oppure fermata della metro Cipro e Treno Metropolitano fino a Stazione Quattro Venti a due passi dal Teatro Vascello

Sostieni la cultura vieni al Teatro Vascello.