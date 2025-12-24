Monni inaugurerà servizio pet therapy alla RSA di Montedomini a Firenze

Mattinata di Natale all’insegna dell’approccio terapeutico in forte crescita in Italia

L’Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali Monia Monni trascorrerà la mattina di Natale alla RSA Montedomini in via Malcontenti, a Firenze.

L’Assessore inaugurerà il nuovo servizio di pet therapy che da gennaio prenderà il via nella struttura grazie a una convenzione stipulata tra la RSA e la Scuola nazionale cani guida per ciechi della Regione.

L’appuntamento con l’Assessore è previsto per le ore 10:00.

A quell’ora nella RSA arriveranno anche i primi due cani, con relative istruttrici; sarà un primo momento di incontro per un’attività che da gennaio avrà cadenza settimanale e che coinvolgerà otto cani destinati a diventare preziosi amici degli anziani residenti.