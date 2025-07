Monni alla cerimonia in ricordo del volontario della CRI Banchellini

L’evento è in programma il 12 luglio

L’Assessore regionale all’ambiente ed alla protezione civile Monia Monni parteciperà sabato 12 luglio a Marina di Pisa alla cerimonia in ricordo di Sandro Banchellini, volontario del Comitato della Croce Rossa Italiana di Pisa, deceduto nel 2024 a seguito di un incidente stradale avvenuto mentre si stava unendo alle ricerche della nonna e del bimbo di cinque mesi scomparsi a Montecatini Val di Cecina durante l’alluvione che aveva colpito la zona.

L’appuntamento è per sabato mattina, alle ore 8:30, al Centro Operativo & Balneare della CRI di Marina di Pisa in via Litoranea 68, alla presenza dei volontari dell’associazione.

All’iniziativa, organizzata dalla Croce Rossa Italiana, parteciperà il Presidente nazionale dell’associazione, Rosario Valastro, e saranno presenti anche il Prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro, il Sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci e il Sindaco di Pisa Michele Conti.