Monni a Livorno incontra primari del nosocomio

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Vecchio e futuro nuovo ospedale, il cui progetto presto approderà alla conferenza dei servizi, la sanità territoriale destinata ad irrobustirsi e l’integrazione che dovrà necessariamente crescere.

Rassicura l’Assessore Monni:

Perché è giusto che ogni ospedale continui a crescere ma senza replicare o duplicare servizi, in modo da aumentare il livello di assistenza che offriamo ai cittadini.

Prosegue a Livorno il viaggio di confronto dell’Assessora al diritto alla salute e alle politiche sociali Monia Monni con le operatrici e gli operatori della sanità regionale: un tour operativo e prima di tutto di ascolto, pensato per mettere a fuoco le priorità dei prossimi cinque anni e definire tutti assieme una road map del cambiamento epocale che investirà la sanità regionale. Tappa la mattina all’ospedale di Livorno.

Monni, parlando con i giornalisti dopo l’incontro con primarie e primari della struttura, ammette:

Un edificio che ha cento anni e si vedono tutti ma un ospedale che intendiamo valorizzare e su cui investiremo.

Un ospedale che assomiglia un po’ alla città che lo ospita: un po’ stropicciata all’esterno, ma ricca di eccellenze appena la scopri.

Nel lungo incontro si è parlato di case ed ospedali di comunità e di come la sanità territoriale cambierà pelle anche agli ospedali.

Si è parlato, naturalmente, dei cantieri e dei lavori sul vecchio ospedale, del nuovo monoblocco che dovrà nascere e dell’investimento importante che l’accompagna: 280 milioni, oltre a 50 milioni di risorse aggiuntive della Regione destinati all’ospedale e al territorio.

Spiega ancora ai giornalisti Monni:

Abbiamo parlato dell’alta specializzazione e dell’eccellenza che caratteristica questo ospedale e sono rimasta molto colpita dalla dicotomia che si registra fra la casa che ospita questa famiglia di medici, che è un vecchio edificio malconcio, e la qualità enorme che si trova dentro questa struttura, dove davvero il personale lavora con una grande famiglia.

Siamo consapevoli delle carenze strutturali di questo ospedale. Lavoreremo per poter migliorare le condizioni della struttura compatibilmente con il destino diverso che investe le varie parti, perché laddove sono previste demolizioni è impensabile investire denari, mentre ovviamente lo faremo dove è strettamente necessario a garantire la dignità di chi lavora e di chi viene curato all’interno di questa struttura.