Monica Sarnelli protagonista a ‘Musikammare 2023’

Con i giovanissimi The Black Joes per un omaggio a Pino Daniele il 7 maggio al Teatro Karol di Castellammare di Stabia (NA)

Riceviamo e pubblichiamo.

Sonorità rock e pop caratterizzano il concerto di Monica Sarnelli, domenica 7 maggio, ore 20:30, ideato e programmato per la rassegna ‘MusiKammare 2023’ in corso di svolgimento al Teatro Karol di Castellammare di Stabia (NA).

Una serata speciale in cui la straordinaria interprete napoletana, accompagnata al piano e alla fisarmonica dal maestro Alfredo Di Martino, condividerà alcuni momenti della sua esibizione con la giovanissima rock band The Black Joes nata nella sezione musicale del Liceo Francesco Severi retto dal dirigente scolastico prof.ssa Elena Cavaliere.

L’artista ha infatti deciso di riservare uno spazio significativo, in apertura e chiusura del concerto, ai sette giovani talenti, tutti studenti d’età inferiore ai 19 anni – Araceli Forino Fernández, Francesco Borriello, Anna Chierchio, Luca Massa, Marco Matrone, Denise Veropalumbo, Biagio Vitiello – che compongono la band coordinata dal maestro Alfredo Intagliato.

Sottolinea Monica Sarnelli:

I giovani vanno sempre sostenuti ed incoraggiati concretamente e ancora di più se, come in questo caso, scelgono la musica come principale percorso di studio e di vita.

Monica Sarnelli, protagonista della scena pop italiana, ha al suo attivo una decina di album e centinaia di interpretazioni di brani, scelti tra la vastissima produzione, classica e contemporanea, dei più grandi autori napoletani.

In ambito nazionale, la sua voce è unita, da ormai più di 26 anni, alla sigla della soap televisiva di Rai 3 ‘Un posto al sole’, scritta da Antonio Annona e Bruno Lanza.

A ‘Musikammare’ presenta una nuova tappa del suo progetto ‘Napoli@colori’ in cui canzoni di ogni epoca si uniscono in un continuo musicale dalle tinte forti e colorate.

Dal rosso attribuito a brani come ‘Chesta sera’, ‘Mentecuore’ e ‘Abbracciame’, al blu, anzi al blues di Pino Daniele, all’oro dei grandi classici come ‘O surdato ‘nnammurato’, ‘Lazzarella’, ‘Scapricciatiello’ solo per fare qualche esempio.

Dedicata alla musica e ai musicisti di Napoli e della Campania e organizzata da Casa del Contemporaneo e da Studio Tema, in collaborazione con l’associazione socio culturale L’incrocio delle Idee ODV, ‘Musikammare’ termina venerdì 12 maggio con una nuova produzione firmata The Caponi Brothers, ‘Miss, mia cara miss!’, special guest Marina Bruno, in omaggio a Totò, nume tutelare ed ispiratore della band capitanata dal pianista Giuseppe Di Capua.

Biglietti da 12 a 10 euro. Prevendite abituali.

Info tel. 081-18247921, email teatrokarol@casadelcontemporaneo.it