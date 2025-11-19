Monica Guerritore racconta la sua ‘Anna’ al Centro Pecci di Prato

Il film su Anna Magnani sarà proiettato il 20 novembre alla presenza della regista e attrice

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Nell’ambito de La Toscana delle donne, in programma la proiezione del film su Anna Magnani scritto e interpretato dalla Guerritore, alla presenza della regista e attrice La Toscana delle donne omaggia una delle icone del cinema italiano, che ha dato corpo sul grande schermo alla forza e al carisma al femminile: Anna Magnani.

Giovedì 20 novembre al Centro Pecci di Prato, alle 20:30, nell’ambito della quarta edizione della rassegna sui diritti delle donne promossa della Regione Toscana, è in programma la proiezione di ‘Anna’, il film scritto, diretto e interpretato da Monica Guerritore, che veste i panni della grande attrice e ne narra la storia.

Sarà proprio Monica Guerritore, presente all0incontro, a raccontare ai partecipanti la genesi del film, presentato alla Festa del Cinema di Roma 2025 e in anteprima al festival di Cinema e Donne di Firenze.

La regista e attrice dialogherà con Cristina Manetti, ideatrice de La Toscana delle donne, e Camilla Toschi, direttrice del festival di Cinema e Donne di Firenze in un talk fissato per le 19:45 che introdurrà la proiezione.

Alle 19:00 è previsto un aperitivo di benvenuto.

L’ingresso all’evento è gratuito, iscrivendosi all’indirizzo web pecci2025.eventbrite.it.