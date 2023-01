Mondo Verde, investimenti e nuove assunzioni rilanciano l’azienda

La proprietà passa nelle mani dei fratelli Mela, imprenditori fiorentini che si sono aggiudicati l’asta fallimentare

Nuova proprietà, nelle mani dei fratelli Mario e Gianfranco Mela, un piano di investimenti triennale e la caparbietà dei dipendenti, quasi tutte donne.

Sono gli elementi che aprono la stagione di rilancio di ‘Mondo Verde, Casa e Giardino’, storica azienda di Scarperia (FI) – specializzata nella produzione e la commercializzazione di prodotti per il giardinaggio, la casa e la vita all’aria aperta – a rischio chiusura nei mesi scorsi per una procedura concorsuale che l’aveva portata in esercizio provvisorio.

Una fase di speranza che ha preso il via nell’autunno scorso, in seguito all’assegnazione definitiva dell’asta fallimentare ai due imprenditori fiorentini.

Siamo di fronte ad una vera e propria rinascita che porterà non solo il mantenimento dei livelli occupazionali ma anche nuove assunzioni e investimenti, quali nuovi macchinari ad elevato contenuto tecnologico, nuovi prodotti e all’avvio di un’area Ricerca&Sviluppo interna.

Lo spiega soddisfatto il Donsigliere per il lavoro del Presidente Giani, Valerio Fabiani, questa mattina nel sito produttivo mugellano, assieme ai tecnici Arti, organizzazioni sindacali, sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti, proprietà, per chiudere ufficialmente il tavolo di crisi avviato nell’estate scorsa e finalizzato a seguire la vertenza.

Precisa Fabiani:

Sulla vicenda manterremo il nostro impegno trasformando il tavolo in un’azione di monitoraggio con l’obiettivo di sostenere la nuova proprietà, in particolare per le questioni legate agli incentivi per le assunzioni previsti dal nuovo Patto per il Lavoro e a quelli relativi agli investimenti.

L’intervento della Regione era stato invocato per offrire un contributo a impedire che i tempi tecnici della procedura concorsuale determinassero la fine della produzione.

Fattore determinante per una positiva conclusione della vertenza sono state le lavoratrici di Mondo Verde, a cui va il sentito ringraziamento di Fabiani: