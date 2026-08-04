Mondiali Wakeboard Lago del Salto, Rinaldi: Rieti al centro del mondo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Rieti è al centro del mondo. Nella giornata di ieri, lunedì 3 agosto, ha preso ufficialmente il via il Campionato del Mondo di Wakeboard al Lago del Salto.

Gli atleti, molti dei quali giovanissimi e provenienti da ogni parte del mondo, hanno sfilato nel cuore del centro storico di Rieti, inaugurando una manifestazione che nei prossimi giorni regalerà spettacolo, salti acrobatici ed emozioni.

È stata una giornata straordinaria, che ha riportato ancora una volta il nostro territorio sotto i riflettori dello sport internazionale.

Un risultato reso possibile da un grande lavoro di squadra, condiviso con il Presidente Claudio Ponzani, che continua a dimostrare come anche i traguardi più ambiziosi possano diventare realtà in un luogo unico come il Lago del Salto.

Il rilancio delle aree interne passa anche attraverso eventi di questa portata: occasioni di promozione, sviluppo e valorizzazione del territorio che testimoniano la forza della collaborazione e di una visione comune. Perché il nostro obiettivo è uno solo: portare il mondo a Rieti e Rieti nel mondo.