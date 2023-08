Mondiali di Speed: Zurloni e Randi accedono alla fase finale

Laura Rogora si ferma al 21° posto nelle semifinali di combinata olimpica boulder&lead

Sono appena terminate le qualifiche per la competizione mondiale di Speed, che hanno visto affrontarsi i migliori sprinter del pianeta.

I nostri azzurri Matteo Zurloni, Fiamme Oro, e Giulia Randi, Centro Sportivo Esercito, hanno conquistato un pass per la fase finale della competizione, accedendo agli ottavi.

Zurloni ha disputato un’ottima qualifica realizzando in entrambe le run buonissimi tempi, 5.24” e 5.27”, e accaparrandosi un importante 6° piazzamento, che stasera, 10 agosto, lo vedrà in sfida negli ottavi con il francese Bassa Mawem.

Gli altri azzurri Gian Luca Zodda, Fiamme Oro, Alessandro Boulos, Luca Robbiati e Ludovico Fossali, Centro Sportivo Esercito, si fermano alle qualifiche, rispettivamente con il 26°, 29°, 34° e 66° posto.

Giulia Randi ha realizzato una prova di tutto rispetto, 7.47” e 7.54”, e si è piazzata al 15° posto. Questa posizione purtroppo la porta in sfida agli ottavi contro la fortissima indonesiana Desak Made Rita Kusuma.

Davvero sfortunata Beatrice Colli, Fiamme Oro, che rimane fuori dalla fase finale per una posizione.

Appuntamento stasera a partire dalle ore 20:00 per tifare i nostri due sprinter: sarà una finale decisamente al cardiopalma, perché gli atleti che vi accedono concorrono non solo per conquistare il titolo mondiale, ma anche perché il campione e il vicecampione di ciascuna categoria accederanno di diritto alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Le finali verranno trasmesse in diretta sui canali satellitari Eurosport 1 e 2.

Inoltre ieri, mercoledì 9 agosto, si sono disputate a Berna le semifinali della combinata olimpica boulder&lead.

L’azzurra Laura Rogora si era classificata decima nelle qualifiche, accendendo di diritto a questa importante competizione.

Nella prova di boulder si è piazzata al 20° posto, così come nella lead, chiudendo il suo Mondiale al 21° posto nella classifica generale, non riuscendo purtroppo ad accaparrarsi un pass per la finale.

Anche questa è una finale molto ambita, non solo per il titolo mondiale di combinata, ma anche per ottenere uno dei 3 pass per categoria per le Olimpiadi francesi.

La sfida maschile, che si terrà sabato 12 agosto alle ore 16.00, vedrà protagonisti i due fenomeni sedicenni, l’inglese Roberts, che dopo la sfortunata prova nella finale di Lead ha saputo far valere le sue capacità, e il giapponese Anraku, il ceco Ondra, anche lui desideroso di rifarsi dopo l’incredibile caduta in finale Lead, l’austriaco Schubert, vincitore dell’oro nella Lead, l’altro giapponese Narasaki, l’americano Duffy, il coreano Lee e il francese Jenft.

La finale femminile, che si disputerà venerdì 11 agosto alle ore 19:00, vedrà schierate queste top 8: la slovena Garnbret, oro boulder e argento lead, la giapponese Ai Mori, oro nella Lead, la francese Bertone, argento nel boulder, le americane Sanders e Raboutou, bronzo nel Boulder, l’altra giapponese Nonaka, la coreana Kim e l’austriaca Jessica Pilz che difenderà il suo titolo mondiale nella combinata come numero 1 del mondo.

Nella giornata odierna riflettori puntati anche sulla finale paraclimbing, che vede impegnata l’azzurra Lucia Capovilla.