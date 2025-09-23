Mondiali di Rally nel Lazio nel 2027 grazie al lavoro della Regione

Palazzo: ‘La nostra una scommessa vincente, raccogliamo i frutti del lavoro svolto’
È una grandissima soddisfazione sapere che il Lazio sarà la prossima casa dei Mondiali di Rally nel 2027.
Il Rally è una disciplina su cui abbiamo scommesso con forza in questi ultimi due anni per la sua capacità di unire adrenalina, passione e bellezza: ingredienti che il nostro territorio possiede in abbondanza.
Un grande evento sportivo che siamo orgogliosi di accogliere, perché significa che i riflettori del mondo si accenderanno sui nostri paesaggi, sui nostri borghi e sulla nostra gente.
Come Regione abbiamo creduto e investito in questo sport proprio perché sa raccontare, curva dopo curva, l’anima autentica del Lazio.
Voglio per questo ringraziare il Presidente Francesco Rocca e l’Assessore al Bilancio Giancarlo Righini per l’impegno profuso.
Siamo pronti a scrivere insieme una nuova, straordinaria pagina di sport e di promozione del nostro territorio.
Lo ha dichiarato l’Assessore allo Sport, al Turismo e all’Ambiente della Regione Lazio, Elena Palazzo.