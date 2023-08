Mondiali Arrampicata Berna 2023: Laura Rogora finalista mondiali Lead

La finale sarà trasmessa in diretta sul canale satellitare Eurosport 1 e 2

Una grandissima emozione, di portata mondiale, stamattina, 6 agosto, nell’incredibile scenario della PostFinance Arena: la nostra campionessa azzurra Laura Rogora, Fiamme Oro, con caparbietà, grinta e talento ha conquistato il pass per la finale mondiale della specialità Lead.

Si sono infatti da poco concluse le semifinali maschili e femminili, che hanno visto impegnati 5 azzurri.

Nella categoria maschile Stefano Ghisolfi, Fiamme Oro, ha migliorato la prestazione delle qualifiche terminando la sua semifinale mondiale ad un onorevolissimo 16° posto, Marcello Bombardi, Centro Sportivo Esercito, ha chiuso al 23° posto e Filip Schenk, Fiamme Oro, al 26° posto.

In testa al gruppo dei semifinalisti il fenomeno inglese Toby Roberts, il campionissimo ceco Adam Ondra e il tre volte campione del mondo Jakob Schubert, che garantiscono un grande spettacolo in finale.

Nel comparto femminile la nostra Camilla Moroni, Fiamme Oro, ha terminato la sua semifinale mondiale al 21° posto.

Laura Rogora, dopo il terzo posto delle qualifiche, ha realizzato un’eccellente prestazione piazzandosi al 4° posto e guadagnandosi il meritatissimo pass per la finale mondiale, preceduta solo dall’eccezionale performance dell’atleta giapponese Ai Mori, tallonata dalla campionessa olimpica slovena Janja Garnbret e dall’onnipresente americana Brooke Raboutou.

Con questo risultato e con il 21° posto nelle qualifiche boulder la Rogora è matematicamente qualificata per la semifinale di combinata boulder&lead, che si disputerà mercoledì 9 agosto.

Una fantastica emozione per chi ha potuto assistere alla competizione e grande trepidazione per la finale, che comincerà stasera alle ore 18:30, trasmessa in diretta sul canale satellitare Eurosport 1 e 2.