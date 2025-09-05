Molise, UGL Salute: Radiologia del Cardarelli in condizioni critiche

Il sindacato denuncia gravi carenze strutturali e gestionali nell’hub ospedaliero di Campobasso
Riceviamo e pubblichiamo.
La Radiologia dell’Ospedale Cardarelli di Campobasso, hub di secondo livello, opera in condizioni insostenibili.
A lanciare l’allarme è UGL Salute Molise, che denuncia una gestione disorganizzata, carenze di personale e mancato riconoscimento del rischio professionale.
Nel reparto lavorano solo 7 infermieri, uno in maternità, senza alcun coordinatore infermieristico, con turni H24 e in costante esposizione al rischio radiologico.
Tecnici, infermieri e OSS garantiscono ogni giorno prestazioni complesse e d’urgenza, spesso senza adeguate indennità o riconoscimenti delle eccedenze orarie.
Il sindacato spiega:
Saltano i riposi, aumenta lo stress e cala la sicurezza per tutti.
A differenza degli spoke di Isernia e Termoli, dove esistono coordinatori e una migliore distribuzione dei carichi, a Campobasso pochi operatori reggono il peso di un intero reparto H24.
Le criticità segnalate da UGL Salute:
• assenza di coordinamento infermieristico;
• errata classificazione della struttura come “territoriale” anziché ospedaliera/tempo-dipendente;
• turnover continuo tra i medici radiologi e assenza di un Primario titolare;
• carenza di personale e mancata valorizzazione del lavoro straordinario.
UGL Salute sottolinea:
La Radiologia del Cardarelli va trattata per ciò che è realmente: una struttura ospedaliera di alta intensità.
Le condizioni attuali mettono a rischio sia i professionisti che i pazienti.
UGL Salute chiede:
1. riconoscimento del rischio radiologico per infermieri e OSS, categoria A;
2. riclassificazione ufficiale della struttura come ospedaliera/tempo-dipendente;
3. nomina urgente di un coordinatore infermieristico;
4. adeguamento dell’organico;
5. assegnazione di un Primario titolare per garantire stabilità gestionale.
Chiediamo solo ciò che è giusto: sicurezza, dignità e riconoscimento per chi ogni giorno è in prima linea per garantire un servizio essenziale ai cittadini.