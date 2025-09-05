Molise, UGL Salute: Radiologia del Cardarelli in condizioni critiche

Riceviamo e pubblichiamo.

La Radiologia dell’Ospedale Cardarelli di Campobasso, hub di secondo livello, opera in condizioni insostenibili.

A lanciare l’allarme è UGL Salute Molise, che denuncia una gestione disorganizzata, carenze di personale e mancato riconoscimento del rischio professionale.

Nel reparto lavorano solo 7 infermieri, uno in maternità, senza alcun coordinatore infermieristico, con turni H24 e in costante esposizione al rischio radiologico.

Tecnici, infermieri e OSS garantiscono ogni giorno prestazioni complesse e d’urgenza, spesso senza adeguate indennità o riconoscimenti delle eccedenze orarie.

Il sindacato spiega:

A differenza degli spoke di Isernia e Termoli, dove esistono coordinatori e una migliore distribuzione dei carichi, a Campobasso pochi operatori reggono il peso di un intero reparto H24.

Saltano i riposi, aumenta lo stress e cala la sicurezza per tutti.

Le criticità segnalate da UGL Salute:

• assenza di coordinamento infermieristico;

• errata classificazione della struttura come “territoriale” anziché ospedaliera/tempo-dipendente;

• turnover continuo tra i medici radiologi e assenza di un Primario titolare;

• carenza di personale e mancata valorizzazione del lavoro straordinario.

UGL Salute sottolinea:

Le condizioni attuali mettono a rischio sia i professionisti che i pazienti.

La Radiologia del Cardarelli va trattata per ciò che è realmente: una struttura ospedaliera di alta intensità.

UGL Salute chiede:

1. riconoscimento del rischio radiologico per infermieri e OSS, categoria A;

2. riclassificazione ufficiale della struttura come ospedaliera/tempo-dipendente;

3. nomina urgente di un coordinatore infermieristico;

4. adeguamento dell’organico;

5. assegnazione di un Primario titolare per garantire stabilità gestionale.

Chiediamo solo ciò che è giusto: sicurezza, dignità e riconoscimento per chi ogni giorno è in prima linea per garantire un servizio essenziale ai cittadini.