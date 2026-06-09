Molinari Volley promossa in Serie B2

Le congratulazioni dell’Amministrazione Comunale di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

L’Amministrazione Comunale di Napoli esprime le più vive congratulazioni alla squadra Molinari Volley di Ponticelli per la prestigiosa promozione in Serie B2, un traguardo che premia l’impegno, il talento e la determinazione delle atlete, dello staff tecnico e della società.

Questo importante risultato rappresenta non solo un successo sportivo, ma anche un esempio positivo per il territorio, capace di trasmettere alle giovani generazioni i valori della passione, del sacrificio, dell’inclusione e del lavoro di squadra.

L’Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante: