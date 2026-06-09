Molinari Volley promossa in Serie B2

Le congratulazioni dell’Amministrazione Comunale di Napoli
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
L’Amministrazione Comunale di Napoli esprime le più vive congratulazioni alla squadra Molinari Volley di Ponticelli per la prestigiosa promozione in Serie B2, un traguardo che premia l’impegno, il talento e la determinazione delle atlete, dello staff tecnico e della società.
Questo importante risultato rappresenta non solo un successo sportivo, ma anche un esempio positivo per il territorio, capace di trasmettere alle giovani generazioni i valori della passione, del sacrificio, dell’inclusione e del lavoro di squadra.
L’Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante:
La promozione della Molinari Volley di Ponticelli in Serie B2 è motivo di grande orgoglio per tutta la città di Napoli.
Rivolgo le mie più sincere congratulazioni alle atlete, ai tecnici, ai dirigenti e a tutti coloro che hanno contribuito a questo straordinario risultato.
Il loro percorso dimostra come lo sport sia uno straordinario strumento di crescita personale e collettiva, capace di abbattere barriere e promuovere pari opportunità.
Successi come questo valorizzano il movimento sportivo femminile e rappresentano un modello positivo per tante ragazze che si avvicinano alla pratica sportiva.
A nome dell’Amministrazione Comunale, auguro alla Molinari Volley nuove soddisfazioni e ulteriori traguardi nella prossima stagione.
Napoli celebra questo successo con entusiasmo, riconoscendo nella Molinari Volley di Ponticelli, nell’area est, zona orientale della Cittá, una realtà sportiva che contribuisce a diffondere i migliori valori dello sport e a promuovere l’immagine positiva della città dentro e fuori i confini regionali.