MOIGE: positive le nuove linee guida sull’educazione civica

Condivisibili le nuove linee guida sull’educazione civica che verranno firmate dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, entro questa settimana.

Grande importanza al ruolo della Costituzione e ai valori come la solidarietà e la libertà, il concetto di democrazia, per poter ricordare la centralità della persona; in risalto anche il tema della legalità e della lotta alla criminalità fin dalla giovane età.

Promossi gli stili di vita sani e responsabili, lontani dalle dipendenze da alcol, droghe e tabacco. Doveroso anche il focus dedicato alla figura della donna, parlando di argomenti attuali come le pari opportunità e la lotta verso tutte le discriminazioni.

Centrale il tema del ‘lavoro’ come strumento di realizzazione personale, ma anche di inclusione e rispetto verso la diversità. Con queste linee guida auspichiamo un nuovo passo verso i temi urgenti della cittadinanza responsabile.

Ovviamente per l’ampiezza dei temi proposti, alcune questioni dovranno essere approfondite con progettualità ad hoc, alla luce delle esigenze scolastiche.

