Modifiche viabilità per ‘Restate a Napoli – Teatro del Plebiscito’

Ordinanza di traffico in vigore dal 10 al 16 agosto

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Da domenica 10 a sabato 16 agosto, in occasione della rassegna teatrale ‘Restate a Napoli – Teatro del Plebiscito’, sarà attivo un dispositivo temporaneo di circolazione nell’area di piazza del Plebiscito, per garantire lo svolgimento in sicurezza degli eventi.

Come disposto dal Servizio Viabilità e Traffico del Comune di Napoli e dalla Direzione della I Municipalità, le modifiche alla viabilità saranno in vigore ogni sera dalle ore 18:30 fino a cessate esigenze.

È previsto il divieto di transito veicolare in piazza del Plebiscito, nelle carreggiate antistanti l’edificio della Prefettura e l’edificio del Commiliter, in via Solitaria, piazzetta Salazar e rampe Paggeria.

Fanno eccezione i veicoli dei residenti, quelli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo e quelli per le emergenze e il soccorso per i quali è prevista la circolazione a senso unico alternato.

In piazza Carolina, dalla confluenza di via Giovanni Serra a quella di via Chiaia, e in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di piazza Trieste e Trento, sarà in vigore il senso unico di circolazione. Per i veicoli che da via San Carlo accedono a piazza Trieste e Trento ci sarà obbligo di svolta su via Nardones. In piazza Carolina sarà sospeso il posteggio dei taxi.

L’Autorità di Pubblica sicurezza e la Polizia Locale potranno adottare ulteriori provvedimenti o modificare gli orari del dispositivo per esigenze di ordine pubblico o situazioni contingenti.

Ordinanza