Modifiche ad ordinanze traffico per festa Napoli

In vigore il 4 giugno a partire da 4 ore prima della diretta televisiva e fino a cessate esigenze

del 5 giugno 2023

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Le ordinanze di modifica ai dispositivi di traffico già previsti in occasione della festa dello scudetto.

I dispositivi di traffico saranno in vigore a partire da quattro ore prima della diretta televisiva di domenica 4 giugno e fino a cessate esigenze di lunedì 5 giugno.

Nelle piazze in cui saranno presenti i maxi schermi sarà in vigore il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapack o qualsiasi altro materiale, ad eccezione di bicchieri plastica o carta, a partire da quattro ore prima della diretta televisiva e fino a cessate esigenze.

Ordinanza dirigenziale n.38 del 1° giugno 2023

Ordinanza n.44 del 01/06/2023

Ordinanza dirigenziale n.316 del 01/06/2023