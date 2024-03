Mobilità nell’Arcipelago toscano, chiusa l’indagine di mercato

Baccelli: ‘Grande partecipazione’

Il 28 febbraio è scaduta la manifestazione di interesse per i servizi marittimi nell’Arcipelago toscano in vista del contratto concluso il 31 dicembre 2023 e prorogato per tutto il 2024.

La procedura di consultazione degli operatori ha evidenziato l’interesse di sei imprese di navigazione operanti nel settore del trasporto marittimo passeggeri e merci con navi Ro-Ro e Unità Veloci.

L’Assessore regionale alla Mobilità Stefano Baccelli dichiara:

La folta partecipazione delle aziende alla nostra indagine di mercato è un’ulteriore dimostrazione della qualità del lavoro svolto in questi mesi. Merito di questo risultato, il fitto processo di ascolto e confronto intrapreso con i territori e i cittadini per assicurarci di mettere a punto un servizio davvero all’altezza delle esigenze di mobilità del nostro Arcipelago, con due linee aggiuntive e un netto +15% nella produzione migliatica. E ora di nuovo a lavoro per varare al più presto il bando che porterà alla nuova aggiudicazione.

Adesso la Regione analizzerà nel dettaglio ogni evidenza manifestata dalle imprese, puntando a ottenere entro aprile un quadro definito delle indicazioni sul proseguo delle procedure previste dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti.

La partecipazione delle compagnie – alcune delle quali internazionali – giunge al termine del lavoro svolto dalla Regione in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Tirreno Settentrionale