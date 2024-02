Mobilità e infrastrutture, evento a Grosseto sul PRIIM

In programma il 21 febbraio nel palazzo della provincia di Grosseto

Il futuro della mobilità e delle infrastrutture della Toscana è disegnato all’interno del Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità 2023, PRIIM.

Delle numerose opere che ricadono sul territorio grossetano, si parlerà nel corso di un evento in programma il 21 febbraio, dalle ore 10:00, nel palazzo della provincia di Grosseto, piazza Dante Alighieri, 35 – Sala Pegaso.

L’appuntamento, organizzato dalla Regione Toscana insieme alla provincia di Grosseto, dal titolo ‘Monitoraggio PRIIM 2023 – Il futuro in azione: mobilità e infrastrutture nel Grossetano’ sarà l’occasione per un confronto diretto con le istituzioni, le imprese e gli stakeholder sui progetti realizzati e tutti quelli previsti in tema di infrastrutture e mobilità.

Si parlerà anche della SR74 Maremmana, del percorso di regionalizzazione della SP64 ‘del Cipressino’, della Ciclovia Tirrenica.

Da domani sarà online la pagina web dedicata all’evento, regione.toscana.it/priim2023grosseto, con relativo form di iscrizione, mentre il programma dettagliato sarà disponile nei prossimi giorni.