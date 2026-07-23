Mito, tradizione e bellezza nel festival «Al Faro» sul molo San Vincenzo

Il servizio della web TV del Comune di Napoli
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
È stata presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo la seconda edizione del festival ‘Al Faro’, rassegna di spettacolo, musica e letteratura che si svolgerà dal 28 luglio al 2 agosto al Molo San Vincenzo.
Il festival è finanziato dal Comune di Napoli e dalla Città Metropolitana.
Fra i protagonisti gli scrittori Roberto Saviano e Maurizio de Giovanni, il gruppo musicale Les Amazones d’Afrique, il cantautore Canio Loguercio. Una serata sarà dedicata ai cinquant’anni de ‘La Gatta Cenerentola’ di Roberto De Simone.