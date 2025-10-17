Miti e Riti 2: Sacrifici Alimentari

Dunque, dicevamo del compimento della teofagia: allora il sacrificio si conclude col pasto sacro in cui il fedele si nutre della stessa sostanza del suo dio.

Anche nel mondo orientale ed oltre oceano troviamo questa sacralizzazione del nutrimento. Nei riti sciamanici ad esempio, il consumo della carne dell’animale totemico è accompagnato da canti e formule che lo ringraziano e lo reintegrano nel ciclo della vita.

Non ti abbiamo ucciso per odio, ma per necessità. Torna tra noi nel tuo nuovo corpo

recitano alcune formule rituali.

Mangiare, qui, non è solo nutrirsi, ma è atto di responsabilità cosmica, è riconoscimento dell’interdipendenza tra esseri.

Come osservò il filosofo René Girard

il sacrificio è un meccanismo per convogliare la violenza verso un oggetto sostitutivo

ma per chi vi partecipa, è soprattutto un modo per trasformare il sangue in grazia.

Nell’antico Messico, ad esempio, il mais era considerato un dono degli dèi, ottenuto attraverso il sacrificio di Quetzalcoatl per creare l’umanità ed era al centro di cerimonie cruente. Questo rivela l’archetipo universale della teofagia: divorare il divino per assimilarne l’essenza.

L’immaginario alimentare si popola così di simboli: il miele, dono delle api sacre, rappresentava per i Celti l’immortalità dell’anima e per gli Ittiti era usato per ungere le labbra degli dèi, rendendoli ‘parlanti’ e, dunque, presenti.

Come detto prima, il melograno, con i suoi frutti dai semi rossi come sangue, era simbolo della fertilità, ma anche della prigionia ciclica di Persefone. La mela – ma forse sempre melagrana – nell’Eden, non è solo il frutto proibito, ma la sapienza incarnata, il desiderio di conoscenza che scardina l’ordine dell’innocenza.

Questi miti non sono semplici allegorie, ma narrazioni di significato sacro, in cui il cibo diventa epifania del divino, rivelando una verità trascendente. In un chicco di riso, come in un grappolo d’uva, c’è il bagliore del Sole, il magnetismo della Luna, ma anche l’energia dei contadini con le loro speranze e le preoccupazioni o il lutto per le carestie, come pure le gioie e soddisfazioni dei raccolti, l’eco dunque di un’intera visione del mondo. Potremmo dire, difatti, che questi diventano codici di sintesi.

Con il progresso, i riti si sono addomesticati, passando dapprima dall’altare alla tavola, non avendo ancora perso il loro nucleo simbolico. Il tacchino del Ringraziamento, erede dei banchetti medievali di riconoscenza e gratitudine per il raccolto, o la torta di compleanno oppure l’ostia cristiana della domenica, che sostituisce le carni sacrificali, sono eredi di quelle pratiche antiche, che conservano un’aura sacrale.

Anche il banchetto natalizio, il Seder ebraico o il Ramadan musulmano sono esempi di come gli alimenti strutturino il tempo sacro, creando un legame comunitario e l’evoluzione delle offerte alle divinità protettrici rivelano come nel gesto del nutrirsi rimanga un atto di memoria collettiva.

Studiosi come Roland Barthes e altri semiotici hanno evidenziato come il cibo non sia solo alimentazione, ma un linguaggio attraverso cui una società traduce i suoi valori, ribadendo che ogni pasto può essere un atto mitico, una ripetizione simbolica di gesti archetipici.

Il cibo è un’enciclopedia esistenziale e preservarne la memoria evolutiva significa riconoscere che, in ogni pasto, si cela un atto di resistenza contro l’oblio.

Oggi, in un’epoca dominata dalla velocità e dal consumo frenetico, riscoprire il valore rituale del cibo significa riconnetterci alla nostra essenza più profonda. Ogni pasto può diventare un atto di consapevolezza, un ricordo di quando il mangiare era preghiera, sacrificio, memoria dell’immortale.

Nel tessuto invisibile che intreccia mito, rito e nutrimento, il cibo si manifesta come ponte simbolico tra la sopravvivenza quotidiana e la ricerca del sacro. Il pasto, nella sua forma più essenziale, non è mai solo alimentazione dunque, ma è offerta, è ricordo, è partecipazione a una realtà altra, un idioma arcano che, attraverso sapori, gesti e ingredienti, restituisce all’essere umano la consapevolezza di appartenere a un ordine cosmico più ampio.

Ogni boccone affonda le sue radici in una narrazione ancestrale, dove il pane non è solo pane, ma corpo; il vino non è solo succo, ma sangue. Il nutrimento diventa così uno strumento di metamorfosi spirituale, personificando i poteri che l’uomo antico cercava di evocare, placare o assimilare.

Nell’epoca dell’industria alimentare, il compito vero sarebbe trasformare il cibo da merce anonima a testimone narrante, capace di raccontare storie di terre, guerre, migrazioni e amori. Perché, come insegnavano gli alchimisti, chi comprende la sostanza, comprende l’universo.

L’uomo percepisce il battito dell’ordine dell’universo con l’anima attraverso simboli e immagini e nulla è più simbolico del cibo, secondo me, perché ci parla con la lingua dei sensi, ma evoca la nostalgia di un’origine perduta. Così, il pasto diviene luogo di memoria e speranza, di comunione e di salvezza.

In ogni cultura, masticare e digerire sono atti che valicano il biologico, per immergersi nell’ontologico: chi mangiamo è ciò che diventiamo. E il nutrimento sacro è sempre un passaggio da mortali a partecipi dell’eterno.

In questo mosaico di significati, ciò che emerge è l’infinito tentativo umano di trascendere i limiti della condizione mortale.

Il filosofo Ludwig Feuerbach sintetizzò:

l’uomo è ciò che mangia

ma forse, in un senso più elevato, l’individuo è ciò in cui crede mentre mangia.

Mangiare il corpo di un dio, offrire i frutti della terra, condividere un pasto sacro sono gesti che, da millenni, ripetono un’unica verità. Il pane che spezziamo allora non è solo pane, ma il sigillo di un patto antico e ineludibile.

In ogni cultura, nutrirsi è un atto carico di sacralità, un dialogo silenzioso con l’invisibile. Perché in ogni boccone, in ogni sorso, in ogni racconto, in ogni rito, l’uomo non celebra solo il cibo, ma il simbolo vivente della nostra ricerca di eternità e la speranza di nutrirsi d’immortalità.

Il percorso dove ci porterà?

Stay tuned! Restate sintonizzati e direi anche sincronizzati!