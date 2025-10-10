Miti e Riti 1: Simboli Alimentari

Nella trama delle civiltà, il cibo si è sempre distinto come un filo dorato che cuce terra e cielo, materia e spirito, non un semplice sostentamento materiale, ma un linguaggio simbolico, un codice arcano che incarna il dialogo tra l’effimero e l’eterno, tra l’umanità e le forze che la trascendono.

Mangiare è un atto agricolo

scrisse il poeta Wendell Berry, ma per le culture antiche era soprattutto un atto teologico: ogni boccone racchiudeva un mito, ogni banchetto un rito, ogni alimento un’espressione cultuale.

Fin dall’alba delle civiltà, i miti hanno legato il cibo alla genesi del cosmo e alla natura degli dèi, trasformando gli alimenti in veicoli di significati sacri e sono stati intrecciati a narrazioni mitologiche che ne svelano l’origine divina.

Attraverso i miti e i riti, gli alimenti si trasformano in veicoli di significati sacri, mediatori tra l’uomo e il divino, strumenti per decifrare l’invisibile.

Se i miti raccontano, i riti traducono in gesti questa sacralità e le pratiche rituali legate al cibo implicano una metamorfosi simbolica: mangiare diventa un atto di comunione, un’incorporazione del sacro.

Nelle religioni antiche, il rapporto con il cibo riflette anche l’ambivalenza umana verso il divino: da un lato, il sacrificio cruento – umano o animale – era visto come un’offerta per placare divinità temute e come la speranza di ricevere grazia, dall’altro anche un mezzo per assimilare la forza vitale della vittima o di rispecchio dal motivo del dono.

Le offerte alimentari agli dèi erano disposte con precisione rituale nei templi, dove venivano idealmente consumate dagli dei per mantenere l’equilibrio tra cielo e terra. In questi contesti, il rito alimentare non serviva solo a placare forze superiori, ma a garantire la continuità del mondo stesso.

Come scriveva Mircea Eliade

mangiare significa assimilare una forza sacra, una vita

e non vi era gesto più potente del cibarsi nel nome del divino.

Lo stesso accadeva nei culti agrari, come quelli legati a Demetra e Persefone, dove il grano non era semplicemente nutrimento, ma incarnazione della morte e rinascita ciclica della vita stessa.

Il mito del ratto di Persefone da parte di Ade e la sua permanenza stagionale negli inferi spiegava il ciclo vegetativo, specialmente del grano: la sua scomparsa dal mondo umano, la sua rinascita annuale, la sacralità del pane.

E mangiare il frutto della terra significava partecipare al destino della dea, alla sua morte rituale e alla sua risalita alla luce.

Insomma il sacro si manifesta sempre attraverso qualcosa di concreto e il cibo, nella sua essenza vitale, incarna la duplice natura di materia effimera e simbolo eterno.

Nella Grecia arcaica, il melagrana, con i suoi semi rubini, divenne emblema del legame tra vita e morte grazie al gesto di Persefone, che ne mangiò sei chicchi negli inferi – una regola divina era: chiunque mangiasse cibo nell’Oltretomba sarebbe stato vincolato ad esso -, condannandosi a tornare ogni anno nel regno di Ade, riflettendo il ciclo delle stagioni.

Quel frutto misterioso, simbolo di fertilità e caducità, rimandava al ciclo della vita, ma anche al patto tra umano e divino: come Demetra, dea del grano, insegnò agli uomini a coltivare la terra per sfuggire alla carestia, così il pane divenne non solo sostentamento, ma corpo di una divinità che si rinnova.

Non a caso, nei Misteri Eleusini, i partecipanti bevevano il kykeon, una mistura di orzo e menta, per simboleggiare l’unione con la dea e la promessa di rinascita.

Questo principio di metamorfosi spirituale si ritrova in tradizioni lontane. Come l’ambrosia è il nettare riservato agli dèi, che simboleggia l’immortalità irraggiungibile per i mortali, così nello stesso solco, la bevanda del soma nella tradizione vedica – celebrata come «linfa degli dèi» – incarnava l’estasi mistica e anch’essa l’immortalità.

Gli inni del Rigveda la descrivono come un fluido dorato, estratto da una pianta sconosciuta, capace di donare vigore ai devoti e potenza agli dèi. Qui, il gesto del bere si trasforma in un atto cosmico: assimilare il soma significava partecipare alla creazione del mondo, ricongiungendosi all’energia primordiale.

Così, il sacrificio alimentare si faceva atto salvifico, trasfigurando la vittima – sia essa animale, vegetale o, in tempi remoti, umana – in tramite tra mondi. Il sacrificio non è mai soltanto distruzione, ma trasformazione.

Nell’Antico Egitto, Osiride, smembrato dal fratello Seth e poi ricomposto da Iside, rappresenta questa dinamica: il grano che muore nella terra, ma risorge a nuova vita.

Osiride è il dio-grano, la vittima eterna, che si offre per garantire la continuità dell’esistenza. E ogni pane consumato in suo nome è un morso alla resurrezione, un atto di speranza inscritta nella materia.

Infatti, il pane veniva consumato durante i riti funerari come promessa di vita oltre la morte. Mangiare quel pane significava incorporare la vittoria del dio sul caos, trasformando il defunto in un ‘Osiride’ pronto a rinascere.

Il banchetto, quindi, non è mai neutro. È un atto liturgico, uno spazio sacro. Nel mondo greco, il simposio ad esempio era più di una riunione conviviale: rappresentava l’accesso alla sapienza e all’estasi dionisiaca.

Bere vino era assimilare una porzione del dio, un concetto espresso crudamente nel culto orfico, dove i Titani smembrarono e divorarono il fanciullo Dioniso, sancendo paradossalmente l’unione tra uomini e divinità. In ogni goccia di vino, si celava la memoria del dio fatto a pezzi.

Il cristianesimo assorbe e sublima questa visione nel suo rito più intimo e solenne: l’Eucaristia. Il pane e il vino diventano, corpo e sangue di Cristo, non solo simbolo, ma presenza reale del sacrificato

vero cibo e vera bevanda

come scrive Giovanni nel suo Vangelo (Gv 6,55).

È il compimento della teofagia: l’umanità si nutre del suo dio, assumendo non solo la memoria del sacrificio, ma il potere rigenerante che da esso scaturisce; permettendo quindi ai fedeli di partecipare alla sua resurrezione e mangiare quel cibo significava ricevere un pegno di protezione.

In un gesto tanto semplice quanto vertiginoso, la Comunione racchiude millenni di riti, miti e memorie collettive. Per sottolineare il potere trasformativo del rito, potrei dire che il miracolo non sta nella trasformazione degli elementi, ma nella trasmutazione di chi li riceve.

Il percorso dove ci porterà?

Stay tuned! Restate sintonizzati e direi anche sincronizzati!