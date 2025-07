Mister Gagliotta confermato alla guida della Klimatica Cesport Italia

La società ed il mister sono già a lavoro

Prima ufficialità in casa Cesport, con la riconferma al timone di Luca Gagliotta che per la sesta stagione di fila guiderà i gialloblù, in vista del prossimo campionato di serie B.

Continua così il binomio che tanti risultati prestigiosi ha portato in passato, tra cui la vittoria del campionato di serie B nel 2021, il primato in serie C nel 2023 e le permanenze dirette in serie B nel 2024 e nel 2025, tutti traguardi raggiunti con gruppi di giovanissimi e per lo più cresciuti nel vivaio della Cesport.

Nonostante il campionato sia fermo ed è ancora presto per conoscere i nomi delle avversarie, la società ed il mister sono già a lavoro per cercare determinati prospetti sul mercato che possano adattarsi al progetto della Cesport con l’auspicio di contribuire a migliorare i risultati degli ultimi anni.

Ancora insieme per vivere nuove emozioni e continuare a crescere, la Cesport Italia esprime la propria gratitudine nel poter lavorare nuovamente con mister Gagliotta, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni personali e gioie condivise.