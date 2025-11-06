Missione umanitaria di evacuazione sanitaria per minori di Gaza

Evacuati d19 pazienti pediatrici, provenienti da Gaza, accompagnati da 93 familiari e caregiver, per un totale complessivo di 112 persone

Nella giornata di ieri si è conclusa con successo una nuova missione umanitaria di evacuazione sanitaria, MEDEVAC, organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile, con il supporto dell’Aeronautica Militare e delle Regioni.

Alla missione ha partecipato, per la Protezione Civile della Regione Toscana, una delegazione composta da Giovanni Massini, Direttore della Direzione difesa del suolo e Protezione Civile, dalla delegata del Presidente, già Assessore alla Protezione Civile, Monia Monni, e dalla Responsabile della funzione sanità di Protezione Civile regionale, Alessia Mugnai Poggesi.

Per il trasferimento dei pazienti sono stati impiegati tre vettori dell’Aeronautica Militare:

• due C130J-30;

• un Boeing KC-767.

La missione ha consentito l’evacuazione di 19 pazienti pediatrici, provenienti da Gaza, accompagnati da 93 familiari e caregiver, per un totale complessivo di 112 persone. Tra i pazienti, 12 erano in barella, di cui 2 in condizioni di criticità elevata e 9 in condizioni di criticità media.

Le persone evacuate sono state distribuite presso strutture ospedaliere individuate da 9 Regioni, secondo la seguente ripartizione:

• Lombardia: 3

• Piemonte: 1

• Lazio: 3

• Abruzzo: 1

• Campania: 2

• Friuli Venezia Giulia: 1

• Veneto: 3

• Emilia-Romagna: 3

• Toscana: 2

Il Team MEDEVAC della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario, CROSS, di Pistoia impiegato nella missione era composto da 23 unità, tra personale medico, infermieristico e logistico, specializzato nell’assistenza a pazienti fragili e politraumatizzati.

Con questa operazione – l’undicesima dall’avvio delle missioni – sono stati evacuati complessivamente 153 pazienti e 423 accompagnatori, per un totale di 576 persone assistite.

Questa capacità operativa è il risultato di una pianificazione e una formazione costruite negli anni, grazie alla CROSS di Pistoia e alla Protezione Civile Regionale, che hanno saputo sviluppare competenze specialistiche nel campo dei soccorsi sanitari complessi e internazionali.

La Regione Toscana rinnova il proprio impegno a sostegno delle iniziative umanitarie e della tutela della vita, in nome dei valori di solidarietà e cooperazione che guidano l’azione delle istituzioni repubblicane.