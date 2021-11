‘Missione acqua’ in Val di Chiana per Saccardi e Monni

Opere irrigue e sicurezza idrogeologica

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Difendere il territorio dalle esondazioni, garantire l’accesso dell’acqua ai distretti produttivi: questo il doppio binario su cui si è svolta la visita della Vicepresidente e Assessore all’agroalimentare Stefania Saccardi e dell’Assessore all’ambiente Monia Monni in Val di Chiana.

Per Saccardi un’occasione per incontrare i sindaci della Val di Chiana e i produttori locali. Per Monni il momento per inaugurare un’opera importante per il territorio, la Reglia dei Mulini, a Camucia, nel comune di Cortona.

La prima tappa per le due assessore si è svolta all’azienda agricola di Luciano Menci, in località Santa Lucia a Castiglion Fiorentino (AR), dove è stato presentato il nuovo progetto per le opere idrauliche e irrigue che sarà realizzato dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno grazie ai fondi del Piano di sviluppo rurale e garantirà l’accesso all’acqua a questo importante distretto produttivo.

Ha detto la Vicepresidente Saccardi durante la sosta alla tenuta La Fratta a Sinalunga (SI):

È stata un’occasione preziosa per incontrare i Sindaci del territorio e le organizzazioni di produttori e confrontarsi su temi legati all’irriguo. L’acqua in agricoltura ha un valore aggiunto di trasformazione superiore a qualsiasi altro mezzo tecnico e di conseguenza l’uso efficiente della risorsa idrica risulta determinante per la redditività e la sostenibilità dei sistemi agricoli. Prendersi cura di questa risorsa con le dovute opere, vuol dire prendersi cura dell’ambiente e nel contempo delle produzioni agricole.

Quindi, sosta a Camucia, nel comune di Cortona (AR) dove sono state ripristinate e riprofilate le sezioni idrauliche del Canale di Bonifica ‘Reglia dei Mulini’.

Monni ha inaugurato l’intervento, realizzato dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, finanziato con 500mnila euro dalla Regione Toscana.

Ha detto l’Assessore Monni: