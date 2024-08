Miss Sud fa tappa a Perdifumo (SA)

Miss in passerella il 13 agosto nel corso della 59esima edizione della Festa della Montagna

Riceviamo e pubblichiamo.

Mentre il viaggio di Miss Padania si è interrotto nel 2012, il concorso nazionale nato in sua contrapposizione, per eleggere la più bella del Mezzogiorno, va avanti e festeggia 15 anni.

Dopo la prima tappa a Vibonati, prosegue il tour di Miss Sud, il beauty contest ideato da Gino Stabile, durante il quale, come sempre, alta moda, glamour, bellezza e spettacolo sfilano insieme in passerella.

L’appuntamento è fissato per martedì 13 agosto in piazza Municipio a Perdifumo (SA): qui, affascinante borgo ricco di storia e di cultura che sorge sulle pendici nord-ovest del Monte della Stella, nel cuore del Cilento Antico, alle 21:30, la tappa provinciale del concorso che valorizza la bellezza, intesa anche in termini di valori e tradizioni del Mezzogiorno.

La serata si inserisce nell’ambito della 59esima edizione della Festa della Montagna, organizzata dalla Pro Loco Perdifumo e Frazioni.

Inizia a delinearsi la rosa delle finaliste che parteciperanno alla finale a settembre a Roccadaspide.

Una commissione composta dai più celebri volti del panorama nazionale decreterà l’assegnazione di sei fasce: Miss Sud, Ragazza in Jeans, Miss Sud Moda, Miss Sud Cinema e TV, Miss Sud Talent e Miss Under 50.

Confermata anche quest’anno la versione web del concorso ‘Miss Sud chiama Nord’, il format online che dà la possibilità alle ragazze originarie del meridione ma residenti nelle regioni del Nord Italia di partecipare a Miss Sud.

Alla conduzione di tutte le tappe del concorso nazionale Sofia Bruscoli, modella e showgirl italiana, rappresentante della bellezza made in Italy nel mondo.

Il momento passerella sarà affiancato a tanti momenti di spettacolo e intrattenimento con lo show del comico e imitatore Max Cimino e la performance di Genny Sacco, tra musica e cabaret.

Infine, melodie napoletane con la cantante attrice Rosa Miranda, nota al grande pubblico per la partecipazione a tante trasmissioni televisive di successo come il Festival di Napoli Rai, Viva Napoli su Rete 4 e Buona Domenica su Canale 5.

Per tutte le info www.misssud.it.