Miss Sud 2023, penultima tappa del beauty contest del Mezzogiorno

Il 5 agosto appuntamento in piazza Marina Nuova di Agnone Cilento (SA)

In pantaloncini corti, poi in costume e in abito da sera. A piedi scalzi prima e su tacchi vertiginosi poi, le aspiranti reginette tra i 14 e i 30 anni sfilano in passerella per concorrere all’edizione 2023 di Miss Sud, XIV anno del beauty contest nazionale ideato da Gino Stabile, che in quel giro tra le località più belle del meridione si ripropone di scovare la sua ideale rappresentante.

Sabato 5 agosto la penultima tappa alle 21:30 in piazza Marina Nuova di Agnone Cilento (SA).

Al timone del concorso nazionale sempre Sofia Bruscoli, modella e showgirl italiana; il momento passerella è affiancato da sketch comici affidati a Ottavio Buonomo, tra gli artisti più poliedrici del panorama culturale partenopeo, e momenti musicali con Davide De Marinis, l’autore di ‘Troppo bella’ e della sigla ‘Amori della zia’ per Domenica In nell’edizione 2018 e 2019.

Dopo Agnone Cilento il beauty contest si fermerà a Bivio di Palomonte (SA), 27 agosto, per l’ultima tappa prima di approdare a settembre, il 9 e 10, a Roccadaspide (SA), in occasione della finale.

Per tutte le info www.misssud.it.