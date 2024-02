Miss Mondo a Caserta. Rebecca Tulino vince la seconda tappa regionale

La splendida sedicenne accederà alla finale regionale del 24 maggio al Teatro Palapartenope di Napoli

Rebecca Tulino, 16 anni appena, è la vincitrice della seconda tappa regionale di Miss Mondo.

Il prestigioso concorso ha avuto come location il settecentesco Palazzo Paternò nel cuore di Caserta, in via San Carlo.

La proclamazione al termine di una eccezionale serata che ha visto protagoniste 25 bellissime ragazze provenienti da tutta la Campania.

La giovanissima Rebecca vive a Castellamare di Stabia. Bruna, occhi marrone. Segni particolari bellissima!

Una vittoria questa che le darà accesso alla finale regionale del prossimo 24 maggio presso il Teatro Palapartenope di Napoli.

A premiare la vincitrice, con il patron di Miss Mondo Campania Armando Fusco, l’Assessore alla Cultura del Comune di Caserta Enzo Battarra e il Presidente di giuria, il fashion designer Michele Del Prete.

Ha sottolineato l’Assessore:

L’Amministrazione comunale è felice di aver dato il patrocinio a questa iniziativa, ritenendola una manifestazione che porta vanto e lustro a Caserta, una città che conosce la bellezza, dalla Reggia al Belvedere di San Leucio, a Casertavecchia. I casertani sono immersi nella bellezza e anche lo stesso Palazzo Paternò è uno scrigno di bellezza.

Le parole di Armando Fusco:

Non si poteva non venire a Caserta. Una tappa obbligata per bellezza. Abbiamo iniziato dall’Alto Casertano, Rocca d’Evandro. Quindi, la città della Reggia e da qui Benevento, Avellino e la finale a Napoli.

La serata ha visto come special guest il noto autore, attore e regista Fabio Brescia. Con lui a condurre la kermesse la giornalista Maria Beatrice Crisci.

Seconda classificata Miriam Fusaro, 17 anni di Napoli. A lei la fascia Miss ‘Gil Cagné’. Terza Valentina Brusciano, 20 anni di Napoli, con la fascia Miss ‘Caroli Hotels’.

Quarta classificata Arianna Oliva, 19 anni di Salerno, con la fascia Miss ‘Imprinting’. Quindi, alla napoletana Maria De Blasio, 19 anni, la fascia ‘Miss Web’.

Alle ragazze vincitrici, oltre ai regali offerti dagli sponsor nazionali, Agricola, Gil Cagné, Caroli Hotels e Miss Mondo Italia, si sono aggiunti anche prodotti della Ripar Cosmetici e della linea Imprinting Beauty Experience, parrucchieri ufficiali di Miss Mondo Campania 2024.

Un lavoro non certo facile per la giuria, composta da personaggi del mondo dello spettacolo, della moda e del giornalismo. A garanzia della trasparenza del voto anche la presenza di una rappresentanza di genitori delle ragazze impegnate nella tappa casertana.

Tra gli ospiti anche due prefinaliste a Miss Mondo 2022, le modelle Gabriella Verile e Giorgia Crispo. Non solo moda ma anche musica con la bellissima voce di Marika D’Anna.

Le 25 ragazze, emozionate certo, ma tutte a proprio agio sulla passerella, hanno sfilato prima in costume poi in elegantissimi abiti da sera firmati dal giovane stilista casertano Eugenio Sorgente.

Ma la serata è stata impreziosita anche da una sfilata capsule collection 2024 del fashion designer Michele Del Prete alias Antea, un talento autentico del territorio casertano che da trent’anni fa sognare le donne.

Emozionato il patron della manifestazione Armando Fusco, che a fine serata ha ringraziato quanti

con il loro impegno, lavoro e professionalità hanno permesso l’ottima riuscita della serata. Un grazie speciale a Eliana Schiano mia coreografa e stretta collaboratrice.

Un tributo, quindi, anche agli sponsor Antea di Michele Del Prete, Loreto via San Carlo e Palazzo Paternò, A. Brancaccio Home Design, Boutique Eugenio Sorgente, Rita Parente e Ripar Cosmetici.

E ancora La Metamorfosi di Francesca Magliocca, Imprinting di Marco Tescione hair stylist, Valentina Carrino e Danilo Mazzone hair stylist e Noviello Fioristi.