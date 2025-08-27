Miss Lazio 2025: svelate le 20 finaliste che sognano corona regionale

Il 15 settembre a Porto San Giorgio sarà decretata la più bella della regione

È ufficiale: sono venti le giovani protagoniste che si contenderanno il titolo di Miss Lazio 2025, l’ambito riconoscimento regionale che garantirà alla vincitrice l’accesso diretto alla Finale Nazionale di Miss Italia, in programma il 15 settembre a Porto San Giorgio e trasmessa in diretta su San Marino RTV e su Rai Play.

Un viaggio emozionante che, dopo settimane di selezioni in tutto il territorio, approda ora al suo momento più atteso: la Finale Regionale di Miss Lazio 2025, che si terrà il 29 e 30 agosto nella suggestiva cornice dei Giardini di Vigna la Corte a San Felice Circeo, luogo simbolico che richiama il fascino eterno del mito della Maga Circe, custode di bellezza, magia e trasformazione.

Il contest di Miss Lazio 2025 è parte integrante della terza edizione della kermesse ‘Lazio, la Bellezza del Talento’, promossa dalla Regione Lazio e curata da Lazio Innova grazie alle opportunità offerte dal Programma Regionale FSE+ 2021/2027.

L’evento è organizzato dalla Delta Events Srls, agenzia esclusivista Miss Italia per la Regione Lazio dal 2011, con la regia di Mario Gori e il dj set di Marco Angeli, per due serate che si annunciano di grande spettacolo, emozione e bellezza.

Ospiti d’eccezione della serata di sabato 30 agosto saranno quattro Miss Italia del Lazio che hanno scritto pagine importanti nella storia del concorso:

• Arianna David – Miss Italia 1993;

• Tania Zamparo – Miss Italia 2000;

• Martina Sambucini – Miss Italia 2020;

• Lavinia Abate – Miss Italia 2022.

Accanto a loro, la reginetta in carica della bellezza italiana, Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024, la Miss Lazio uscente Soraya Galuppi e la special guest Nausica Marasca, bionda Velina di Striscia la Notizia ed ex Miss Molise 2024.

Queste le 20 finaliste di Miss Lazio 2025:

• Carlotta Sarrocco, Roma – Torraccia;

• Carola Danesi, Roma – Garbatella;

• Chiara Perini, Roma – Ostia;

• Claudia Bisogno, Roma – Tiburtina;

• Elena Meccariello, San Cesareo;

• Eleonora Ricca, Roma – Fonte Laurentina;

• Elisa De Angelis, Colleferro;

• Eva Zingaretti, Montorio Romano;

• Giada De Bonis, Roma – Giardino di Roma;

• Giorgia Elena Cubilete, Viterbo;

• Ilaria Vaccari, Roma – Appio Tuscolano;

• Ludovica Tofani, Roma – Borghesiana;

• Martina Sara Farkas, Latina;

• Melina Monaca, Roma – Esquilino;

• Nicole Cilea, Roma – Tor di Mezzavia;

• Sara Fidani, Roma – Ostia;

• Siria Fiori, Anzio;

• Sofia Forchetta, Grottaferrata;

• Valentina Beraldo, Viterbo;

• Vanessa Spinella, Monterotondo.

La serata finale rappresenterà il culmine di un percorso che ha unito moda, spettacolo e valorizzazione del territorio, con il supporto delle Amministrazioni locali, degli sponsor e delle realtà formative del Lazio.

Margherita Praticò, agente esclusivista del concorso per la regione Lazio, dichiara:

Miss Italia non è solo un concorso ma una vera vetrina di opportunità, capace di valorizzare il talento delle giovani partecipanti e di offrire loro strumenti concreti per affermarsi nel mondo della moda, dello spettacolo e della comunicazione.

Con emozione e aspettative crescenti, il Lazio si prepara a incoronare la sua nuova reginetta.

Chi sarà a portare a casa la fascia di Miss Lazio 2025 e a rappresentare la regione alla Finale Nazionale di Porto San Giorgio?