Miss Italia Lazio 2025: Sofia Forchetta è Miss Riviera Tirrenica 2025

La 19enne di Grottaferrata incoronata a Fiumicino nella Finale regionale

Piazzale Unione Europea, nel cuore del Municipio di Fiumicino, gremito, colorato e festoso, ha accolto ieri sera la Finale Regionale di Miss Italia Lazio per l’assegnazione del titolo speciale Miss Riviera Tirrenica 2025.

A conquistare la fascia è stata Sofia Forchetta, 19 anni di Grottaferrata, studentessa con la passione per i viaggi e la palestra, occhi verdi e capelli castani.

Con il sogno di affermarsi nella moda senza rinunciare al desiderio di diventare psicologa, Sofia ha incantato giuria e pubblico, assicurandosi l’accesso alle Prefinali Nazionali di Miss Italia.

La giovane laziale si aggiunge così alle altre Miss Lazio già qualificate per le Prefinali, in programma dal 2 al 5 settembre presso il Resort De Angelis di Numana (AN), nel cuore della suggestiva Riviera del Conero.

La serata, firmata Delta Events Srls con il patrocinio del Comune di Fiumicino, ha trasformato Piazzale Unione Europea in una passerella a cielo aperto e di autentico street fashion. Venti concorrenti si sono sfidate davanti a un pubblico caloroso, applaudite e sostenute in ogni momento.

A condurre l’evento con eleganza è stata Margherita Praticò, affiancata dalla regia di Mario Gori e dalle sonorità di DJ Valentino, che hanno scandito i ritmi della serata.

A impreziosire lo spettacolo le special guest Beatrice Mazzoni e Beatrice Scintu, protagoniste della scorsa edizione di Miss Italia, tornate sul palco per condividere la loro esperienza e testimoniare come il concorso rappresenti un vero trampolino di lancio per le giovani partecipanti.

A incoronare la vincitrice è stata il Vicesindaco di Fiumicino, Giovanna Onorati, che ha dichiarato:

Per la prima volta Piazzale Unione Europea si è trasformato in palcoscenico di spettacolo e bellezza, portando nella nostra città non solo emozione e partecipazione, ma anche un pezzo della tradizione culturale italiana. Fiumicino si conferma ancora una volta protagonista di grandi eventi e simbolo di condivisione.

Il tour Miss Italia Lazio 2025 prosegue con le ultime Finali Regionali a San Felice Circeo il 28, 29 e 30 agosto, tappe decisive per comporre la squadra che rappresenterà il Lazio alle Prefinali Nazionali.

Evento clou del tour sarà sabato 30 agosto a San Felice Circeo, con l’elezione di Miss Lazio 2025. Una serata d’eccezione che vedrà sul palco la partecipazione di quattro Miss Italia laziali – Arianna David, 1993, Tania Zamparo, 2000, Martina Sambucini, 2020, Lavinia Abate, 2022,- insieme alla Regina in carica della bellezza italiana, Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024.

Special guest della serata sarà Nausica Marasca, Velina bionda di Striscia la Notizia e Miss Molise 2024, che arricchirà ulteriormente un evento già attesissimo.

Un percorso tra bellezza, spettacolo ed entusiasmo popolare, che consacra ancora una volta il Lazio protagonista della storia e della tradizione di Miss Italia.